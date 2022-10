Eine spannende Woche liegt vor dem SV Bergisch Gladbach. – Foto: Boris Hempel

Müller: „Glauben an Überraschung“ Der SV Bergisch Gladbach geht optimistisch in die Englische Woche gegen Alemannia Aachen und Vichttal.

Mit großer Freude startet der SV Bergisch Gladbach 09 in die Englische Woche. Bereits am Mittwoch (19 Uhr) gastiert mit Alemannia Aachen ein Top-Team der Regionalliga West in der BELKAW Arena, wenn es in der 1. Runde des Mittelrheinpokals ums Weiterkommen geht. Der am Sonntag (15:30 Uhr) folgende Gegner in der Mittelrheinliga ist zwar nicht so prominent, die Aufgabe ist aber ebenfalls sehr anspruchsvoll. Die Mannschaft von Trainer Stefan Müller tritt beim Überraschungsteam VfL Vichttal an.

Zunächst liegt aber das Augenmerk auf dem Pokal-Match unter Flutlicht. Alemannia Aachen ist nicht nur sportlich ein sehr reizvoller Gegner, sondern hat auch enge Verbindungen zum SV 09. Das Team wird inzwischen von dem langjährigen 09-Trainer Helge Hohl gecoacht, der vor wenigen Wochen vom Posten des Sportdirektors an die Seitenlinie wechselte und Fuat Kilic ersetzte. Die ersten beiden Spiele unter seiner Regie konnten dann auch gleich gewonnen werden. Die Kaiserstädter belegen den 4. Platz in der Regionalliga und weisen bei einem Spiel Rückstand nur fünf Punkte weniger als Tabellenführer SV Rödinghausen auf. Damit befindet sich das Team derzeit durchaus im Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga. „Wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Bonusspiel“, beschreibt Trainer Stefan Müller den Gefühlszustand im Verein und ergänzt, „dass wir das Kräftemessen kaum erwarten können. Das ist eine prima Sache für die Fans, den Verein und natürlich alle Spieler.“ Dabei will sich der SV 09 nicht verstecken und dem haushohen Favoriten mutig die Stirn bieten. Dafür muss die Mannschaft wieder die Tugenden auf den Platz bringen, die sie beim 3:1-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen Frechen 20 stark gemacht haben. Auch gegen Alemannia Aachen will man das Match mit Überzeugung, Dynamik und Power angehen. Dazu gehört, wieder gut nach vorne zu spielen und kreativ zu agieren. „Wir glauben natürlich an die Überraschung, sonst müssten wir doch gar nicht antreten“, macht der Coach deutlich mit welcher Haltung das Team ins Spiel geht. Aufwärtstrend in Mittelrheinliga fortsetzen