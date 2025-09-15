Müller-Dreierpack ebnet O/O II den Weg zum ersten Saisonsieg

Der FC Oste/Oldendorf II hat am 6. Spieltag der Frauen Bezirksliga Lüneburg West ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Mit 6:1 gewann das Team von Trainer Christopher Thielker und Co-Trainerin Wiebke Wilhelmi gegen den VfL Wingst und feierte damit im vierten Spiel den ersten Saisonsieg. Für den Tabellenletzten aus Wingst war es bereits die sechste Niederlage in Folge.

Von Beginn an übernahm Oste/O II die Kontrolle über das Spiel. Der Ball lief sicher durch die eigenen Reihen, die Mannschaft kombinierte sich immer wieder gefährlich nach vorn und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Zwar konnte Wingst mit einzelnen Aktionen auf sich aufmerksam machen, doch die größeren Spielanteile lagen klar beim Gastgeber.

Schon in der 9. Minute belohnte sich das Team mit dem Führungstreffer. Zunächst scheiterte Neele Brandt an der Torhüterin, doch im Nachschuss versenkte sie den Ball sicher zum 1:0. Der Treffer gab zusätzliche Sicherheit. Nach 25 Minuten erhöhte Lara Müller, die über die rechte Seite durchbrach und den Ball präzise ins lange Eck setzte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schraubte sie das Ergebnis weiter nach oben, als sie eine Vorlage von Johanna Burfeindt zum 3:0 verwandelte.

Nach der Pause blieb der Aufsteiger weiter tonangebend. In der 69. Minute sorgte Mirijam Westphal für den vierten Treffer. Nach einer Flanke von Lena König stieg sie im Strafraum am höchsten und köpfte den Ball ins Netz. Westphal war es auch, die in der 82. Minute erneut erfolgreich war und das Ergebnis auf 5:0 stellte. Nur sechs Minuten später komplettierte Müller mit ihrem dritten Treffer den Dreierpack, nachdem Lena König den Ball von links mustergültig hereingelegt hatte.