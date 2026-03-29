Müller-Doppelpack ebnet Dingolfing-Sieg in Burglengenfeld

„es Müllert“ in der Oberpfalz: Winter-Neuzugang Marcel Müller (rechts) schnürte beim 3:1-Erfolg des FC Dingolfing in Burglengenfeld einen Doppelpack. – Foto: Paul Hofer

Durch einen Lucky-Punch in der Nachspielzeit konnte der ASV Burglengenfeld das Hinspiel gegen den FC Dingolfing mit 2:1 für sich entscheiden. Das einzige Landesliga-Mitte-Spiel am heutigen Sonntag sollte jedoch dieses Mal in eine andere Richtung gehen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte war es Daniel Hofer auf Seiten des FCD, welcher in der 52. Spielminute auf 1:0 stellte und den Auswärtssieg der Seidl-Truppe einleitete. Danach schlug die Stunde des im Januar frisch gewechselten Marcel Müller: Mit seinem Doppelpack (59./78.) machte der Ex-Landshuter den Sack im Naabtalpark zu und bescherte Dingolfing den vierten Sieg in Folge. Für Ergebnis-Kosmetik sorgte Patrick Suckert (90.) mit seinem verwandelten Strafstoß zum 3:1 kurz vor Abpfiff.



Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Insgesamt war das heute ein eher schwächeres Spiel, vor allem auf unserer Seite. Auch wenn eine Steigerung zum Teisbach-Spiel da war, haben wir uns heute die Schneid abkaufen lassen. Dingolfing war griffiger, lauffreudiger und taktisch gut eingestellt. Außerdem waren sie sehr diszipliniert und haben sehr gut verteidigt. Vor der Halbzeit hatten wir eine gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Wenn der reinfällt kann man natürlich nicht mehr sagen, wie das Spiel am Ende ausgeht. Dennoch, so ehrlich muss man sein, haben wir verdient verloren, weil der Gegner den Sieg insgesamt einfach mehr wollte. Nichtsdestotrotz ist die Niederlage für uns kein Beinbruch. Schlimmer ist es für uns, dass wir nach der heutigen Begegnung zwei verletzte Spieler zu beklagen haben. Heute war einfach so ein Tag, an dem garnichts zusammengelaufen ist. Glückwunsch an dieser Stelle nach Dingolfing!“



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Wir haben heute extrem diszipliniert gespielt, viele Meter gemacht und sind sehr zweikampfstark aufgetreten. Defensiv haben wir fast nichts zugelassen und hatten nach vorne immer wieder unsere Momente. Eine einwandfreie Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg für uns.“