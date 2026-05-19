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Müller bleibt an Bord
Fortuna Schlangen II setzt auf Kontinuität auf der Trainerbank
Beim FC Fortuna Schlangen II sind die Weichen für die kommende Spielzeit früh gestellt. Erik Müller bleibt Trainer der zweiten Mannschaft und wird den Traditionsverein auch in der Saison 2026/27 in der Kreisliga B betreuen. Für den Coach wird es bereits die vierte Spielzeit als Cheftrainer bei Fortuna II.
Die Mannschaft hat sich unter Müller in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt stabilisiert. In der laufenden Saison mischte die zweite Mannschaft zeitweise sogar im Rennen um die Aufstiegsplätze mit. Nun soll der eingeschlagene Weg weitergeführt werden.
„Ich kenne Erik schon lange und freue mich sehr, dass wir ihn auch in der kommenden Saison von unserem Weg überzeugen konnten“, sagt Mark Meinhardt, Geschäftsführer Sport beim FC Fortuna Schlangen, zur weiteren Zusammenarbeit.
Künftig erhält Müller zusätzliche Unterstützung. Serkan Ünal wechselt aus dem Trainerstab der ersten Mannschaft zur Reserve und wird gemeinsam mit Müller das neue Trainerduo bilden.
Auch Müller selbst blickt mit Vorfreude auf die kommende Aufgabe. „Mir ist es wichtig, dieses Projekt weiterzuführen“, erklärt der Trainer. Besonders die Arbeit mit jungen Spielern liege ihm am Herzen. „Besonders am Herzen liegt mir dabei, junge Spieler aus der eigenen Jugend beim Übergang in den Seniorenbereich zu begleiten und ihnen eine attraktive Perspektive im Herrenfußball bei Fortuna zu bieten.“
Neben der Förderung eigener Talente sieht Müller auch die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern als wichtigen Baustein. Ziel sei es, „Jahr für Jahr eine starke Gemeinschaft zu formen“, in der sich die Spieler „sportlich und persönlich weiterentwickeln sowie Verantwortung übernehmen“ können.
Große Erwartungen verbindet der Trainer zudem mit der neuen Konstellation an der Seitenlinie. „Außerdem freue ich mich sehr, dass Serkan Ünal Teil dieses Weges wird“, betont Müller. „Er wird für die Mannschaft und das gesamte Projekt enorm wichtig sein. Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt gehen.“