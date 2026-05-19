Müller bleibt an Bord

Die Mannschaft hat sich unter Müller in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt stabilisiert. In der laufenden Saison mischte die zweite Mannschaft zeitweise sogar im Rennen um die Aufstiegsplätze mit. Nun soll der eingeschlagene Weg weitergeführt werden. „Ich kenne Erik schon lange und freue mich sehr, dass wir ihn auch in der kommenden Saison von unserem Weg überzeugen konnten“, sagt Mark Meinhardt, Geschäftsführer Sport beim FC Fortuna Schlangen, zur weiteren Zusammenarbeit.

Künftig erhält Müller zusätzliche Unterstützung. Serkan Ünal wechselt aus dem Trainerstab der ersten Mannschaft zur Reserve und wird gemeinsam mit Müller das neue Trainerduo bilden. Auch Müller selbst blickt mit Vorfreude auf die kommende Aufgabe. „Mir ist es wichtig, dieses Projekt weiterzuführen“, erklärt der Trainer. Besonders die Arbeit mit jungen Spielern liege ihm am Herzen. „Besonders am Herzen liegt mir dabei, junge Spieler aus der eigenen Jugend beim Übergang in den Seniorenbereich zu begleiten und ihnen eine attraktive Perspektive im Herrenfußball bei Fortuna zu bieten.“