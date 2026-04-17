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Spielvorbericht
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Müllekoven vor Befreiungsschlag - Knifflige Aufgabe für SF Troisdorf
Kreisliga A Sieg: Aufsteiger Fortuna Müllekoven könnte sich mit einem Sieg gegen Tabellennachbar SV Umutspor Troisdorf wohl seinen Abstiegssorgen entledigen.
von Niklas Bien · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Fortuna Müllekoven – hier in schwarz – ist auf gutem Weg zum Klassenerhalt – Foto: stefan.hahne@web.de
Der Abstiegskampf in der Kreisliga A Sieg ist eng – und er betrifft eine ganze Reihe von Mannschaften. Von Schlusslicht 1. FC Niederkassel II (16 Punkte) bis zum Tabellenneunten RW Hütte (28 Punkte) geht es noch immer spannend zu. Hütte kann sich im direkten Duell mit Niederkassel endgültig aus dem Abstiegskampf schießen – und ist damit nicht allein.
Aufsteiger Fortuna Müllekoven könnte sich nämlich in eine ähnlich komfortable Situation befördern. Nach dem dominanten 7:2 gegen den TuS Winterscheid in der Vorwoche, wartet nun Tabellennachbar SV Umutspor Troisdorf. Der SVU hat ein Spiel und drei Punkte weniger als die Fortuna. Mit einem Sieg würde Müllekoven nicht nur den formstarken Abstiegskonkurrenten auf Abstand halten, sondern auch die Abstiegszone im Allgemeinen auf bis zu acht Zähler.
Abstiegssorgen haben in diesem Duell beide nicht. Zumindest die Sportfreunde Troisdorf richten aber den Blick auf den Bezirksliga-Aufstieg. Die Sportfreunde liefern sich an der Spitze einen Zweikampf mit dem SV Bergheim. Aktuell liegt der SVB einen Punkt vorn. Der FC Kosova Sankt Augustin ist als Dritter mit elf Punkten Rückstand auf Troisdorf aus dem Rennen - und trotzdem eine anspruchsvolle Aufgabe für die Troisdorfer am Wochenende.