 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielvorbericht

Müllekoven vor Befreiungsschlag - Knifflige Aufgabe für SF Troisdorf

Kreisliga A Sieg: Aufsteiger Fortuna Müllekoven könnte sich mit einem Sieg gegen Tabellennachbar SV Umutspor Troisdorf wohl seinen Abstiegssorgen entledigen.

von Niklas Bien · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser
Fortuna Müllekoven – hier in schwarz – ist auf gutem Weg zum Klassenerhalt
Fortuna Müllekoven – hier in schwarz – ist auf gutem Weg zum Klassenerhalt – Foto: stefan.hahne@web.de

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Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

Der Abstiegskampf in der Kreisliga A Sieg ist eng – und er betrifft eine ganze Reihe von Mannschaften. Von Schlusslicht 1. FC Niederkassel II (16 Punkte) bis zum Tabellenneunten RW Hütte (28 Punkte) geht es noch immer spannend zu. Hütte kann sich im direkten Duell mit Niederkassel endgültig aus dem Abstiegskampf schießen – und ist damit nicht allein.

Duell um den Befreiungsschlag

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
15:00

Aufsteiger Fortuna Müllekoven könnte sich nämlich in eine ähnlich komfortable Situation befördern. Nach dem dominanten 7:2 gegen den TuS Winterscheid in der Vorwoche, wartet nun Tabellennachbar SV Umutspor Troisdorf. Der SVU hat ein Spiel und drei Punkte weniger als die Fortuna. Mit einem Sieg würde Müllekoven nicht nur den formstarken Abstiegskonkurrenten auf Abstand halten, sondern auch die Abstiegszone im Allgemeinen auf bis zu acht Zähler.

SF Troisdorf treffen auf den Tabellendritten

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
15:15

Abstiegssorgen haben in diesem Duell beide nicht. Zumindest die Sportfreunde Troisdorf richten aber den Blick auf den Bezirksliga-Aufstieg. Die Sportfreunde liefern sich an der Spitze einen Zweikampf mit dem SV Bergheim. Aktuell liegt der SVB einen Punkt vorn. Der FC Kosova Sankt Augustin ist als Dritter mit elf Punkten Rückstand auf Troisdorf aus dem Rennen - und trotzdem eine anspruchsvolle Aufgabe für die Troisdorfer am Wochenende.

Die weiteren Spiele des 23. Spieltags

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
15:15

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So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
13:00

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So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
15:15

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So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
13:00

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So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
15:15

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
15:00

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>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg