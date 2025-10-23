Mülheimer SV will Lauf auch im Pokal fortsetzen

Acht Spiele in Folge ungeschlagen - hinzu kommt, dass von diesen acht Partien sechs gewonnen werden konnten. Durch den vergangenen 7:1-Erfolg gegen den SuS 21 Oberhausen kletterte der Mülheimer SV auf den zweiten Tabellenplatz. Nun wartet die nächste Aufgabe auf die Mülheimer, denn es geht im Pokal gegen den SV Rot-Weiss Mülheim. Damir Salkovic, der Cheftrainer des Bezirksligisten sprach über das kommende Duell.

Mit Ernsthaftigkeit ins Duell

Die Rot-Weissen stehen aktuell auf dem achten Platz der Kreisliga A, Gruppe 1 im Kreis Duisburg & Mülheim & Dinslaken. Die vergangenen drei Liga-Partien verlor der Achtplatzierte jedoch. Somit stehen alle Zeichen auf einem Erfolg des Favoriten. Übungsleiter Salkovic will die Begegnung jedoch mit voller Konzentration angehen. "Das Spiel werden wir natürlich mit aller Ernsthaftigkeit angehen. Schließlich ist es ja ein Mülheimer-Derby. Genau so kommt uns das Spiel auch gut gelegen, um einigen Spielern, die in letzter Zeit weniger gespielt haben etwas Spielzeit zu geben", verriet der 43-Jährige.

Mit einem weiteren Erfolg würde der Bezirksligist seine gute Form unterstreichen und in das Pokalachtelfinale einziehen. Nach dem starken Start in die Saison liegt der Fokus bei Salkovic allerdings nicht auf dem Pokalwettbewerb. "⁠Pokal ist für mich nicht ganz so wichtig. Dafür gibt es mehrere Gründe. Fokus liegt aber ganz klar auf der Meisterschaft", erklärte er.