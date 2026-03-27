Mülheimer SV fordert im Bezirksliga-Topspiel den Duisburger FV

Mit dem Topspiel zwischen dem Mülheimer SV 07 und dem Duisburger FV 08 beginnt der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend. Am Sonntag empfängt Spitzenreiter Duisburger SV 1900 das Kellerkind der GSG Duisburg und Verfolger Rheinland Hamborn reist zu SuS 09 Dinslaken. Die Spvgg Meiderich 06/95 will gegen den SC 1920 Oberhausen ihren Aufwärtstrend bestätigen. Diese Begegnungen stehen außerdem an.
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900
Mi., 01.04.26 19:45 Uhr Rheinland Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Viktoria Buchholz
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 09 Dinslaken
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 21 Oberhausen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfB Homberg II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr GSG Duisburg - Spvgg Meiderich 06/95
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfL Repelen
27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - GSG Duisburg
So., 12.04.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SC 1920 Oberhausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger FV 08
So., 12.04.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 12.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Rheinland Hamborn
So., 12.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Genc Osman Duisburg
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