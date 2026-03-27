 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Mülheimer SV fordert im Bezirksliga-Topspiel den Duisburger FV

Bezirksliga, Gruppe 5: Mit dem Topspiel zwischen dem Mülheimer SV und dem Duisburger FV beginnt der Spieltag am Samstagabend.

von Marcel Eichholz · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der MSV ist bereit für das Spitzenspiel.
Der MSV ist bereit für das Spitzenspiel. – Foto: Roberto Parolari

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
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FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Mit dem Topspiel zwischen dem Mülheimer SV 07 und dem Duisburger FV 08 beginnt der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Samstagabend. Am Sonntag empfängt Spitzenreiter Duisburger SV 1900 das Kellerkind der GSG Duisburg und Verfolger Rheinland Hamborn reist zu SuS 09 Dinslaken. Die Spvgg Meiderich 06/95 will gegen den SC 1920 Oberhausen ihren Aufwärtstrend bestätigen. Diese Begegnungen stehen außerdem an.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Topspiel am Samstag

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Großenbaumer SG Duisburg-Süd
Großenbaumer SG Duisburg-SüdGSG Duisburg
15:30live

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
SpVgg. Meiderich 06/95
SpVgg. Meiderich 06/95SpVgg. 06/95
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:00live

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
15:00

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:30live

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:15live

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Duisburger SV 1900
Mi., 01.04.26 19:45 Uhr Rheinland Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Viktoria Buchholz
Do., 02.04.26 19:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 09 Dinslaken
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Duisburger FV 08 - SuS 21 Oberhausen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfB Homberg II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr GSG Duisburg - Spvgg Meiderich 06/95
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfL Repelen

27. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - GSG Duisburg
So., 12.04.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SC 1920 Oberhausen
So., 12.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger FV 08
So., 12.04.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 12.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - TuS Asterlagen
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Rheinland Hamborn
So., 12.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Genc Osman Duisburg

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