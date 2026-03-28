Mülheimer FC verschafft sich Luft, Scherpenberg grüßt von oben

Der MFC zwang Werden-Heidhausen in die Knie. – Foto: Mario Sachsenweger

Am Sonntag könnte Rellinghausen eine Reaktion auf die neuliche Schlappe gegen den VfB Speldorf (1:3) gebrauchen. Für Kontrahent SG Essen-Schönebeck geht es nach oben wie unten nicht mehr um sonderlich viel. Ähnlich sieht es auch für den kommenden Gegner der Budberger aus. Aufsteiger DJK SF Katernberg könnte aber ebenso wie die SGS zu einer tückischen Aufgabe werden.

Durch einen 5:2-Sieg gegen die Sportfreunde Hamborn springt der SV Scherpenberg für den Moment auf Platz eins. Zeitgleich rang der 1. FC Lintfort den VfB Speldorf mit Mühe und in Überzahl nieder. Am Samstag bejubelte der Mülheimer FC einen 3:0-Sieg gegen den SC Werden-Heidhausen.

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Gleich drei Mal ging der SV Scherpenberg gegen hartnäckige Hamborner Löwen in Führung. Besonders auf Vedad Music war dabei in der ersten Hälfe Verlass, der gleich für die ersten beiden Treffer der Hausherren verantwortlich war (38., 45.). Hamborn, für das jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt zählt, hangelte sich immer wieder zurück ins Spiel. Die Ampelkarte für Nico Kuipers (55.), dicht gefolgt vom erneuten Rückstand durch Emirhan Karaca (61.) verkomplizierten das Unterfangen allerdings zunehmend. In der Schlussphase erlösten Baha Arslanboga (89.) und Tevfik Kücükarslan (90.+2) die Hausherren.

SV Scherpenberg – Sportfreunde Hamborn 07 5:2

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga (70. Conner Marco Wastian), Jasin Saiti, Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca (90. Mateusz Tietz), Gabriel Derikx (75. Tevfik Kücükarslan), Kaan Terzi, Baha Arslanboga, Vedad Music (82. Nils Christian Werner) - Trainer: Sven Schützek

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann (71. Ilyas Kaddouri), Kenson Götze, Nico Kuipers, Teoman Moustafa (46. Talha Evler), Max Werner, Rashad Ouro-Akpo, Gökdeniz Senlik, Yusa Sentürk (73. Giuliano Cosma Salierno), Mahir-Can Kalpakli, Luka Blazevic (73. Petros Tzikas) - Trainer: Soumiya Bouhadi

Schiedsrichter: Tim Oliver Schausten - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Vedad Music (38.), 1:1 Teoman Moustafa (43.), 2:1 Vedad Music (45.), 2:2 Gökdeniz Senlik (52.), 3:2 Emirhan Karaca (61.), 4:2 Baha Arslanboga (89.), 5:2 Tevfik Kücükarslan (90.+2)

Gelb-Rot: Nico Kuipers (55./Sportfreunde Hamborn 07/)

Ein wunderbar verwandelter, direkter Freistoß von Andre Rieger brachte Lintfort früh auf Kurs (12.). In der Folge hatten die Hausherren auch die Möglichkeit, die Führung zu erhöhen. Zunächst scheitere Abdoulaye Sall aber mit seinem Kopfball an Sebastian Speen (20.), der Schlussmann rettete auch im direkten Duell gegen Princely Ngangjoh (31.). Zu dem Rückstand kam für Speldorf im zweiten Durchgang eine zusätzliche Hypothek. Furkan Baydar schickte Andre Rieger auf die Reise, der von Carl Paul als letzter Mann nur mit unfairen Mitteln gestoppt werden konnte (50.). Der VfB musste folglich die verbleibenden Spieldauer in Unterzahl überstehen. Die spielerischen Fertigkeiten ließen die Gäste dennoch phasenweise aufblitzen. Jannis Timm spielte Knipser Calvin Küper mit einem punktgenauen Pass in die Spitze frei. Der 25-Jährige behauptete sich stark und schob cool ins Eck ein (67.). Eine letzte Antwort hatte der 1. FCF aber noch parat. Sall legte den Ball ins Zentrum auf Ouassim El Abdouni, der zum Siegtreffer einschob (79.). 1. FC Lintfort – VfB Speldorf 2:1

1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Ouassim El Abdouni, Simeon Louma, Furkan Baydar, Princely Ngangjoh, Simon Schwarz, Abdoulaye Sall, Andre Rieger, Taycan Köksel - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

VfB Speldorf: Sebastian Speen, Mika Pollmann, Carl Paul, Florian Meyer, Robin Tschierske, Dominic Miller, Karim El Moumen, Maximilian Fritzsche, Bennet Schlie, Calvin Küper, Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

Tore: 1:0 Andre Rieger (12.), 1:1 Calvin Küper (67.), 2:1 Ouassim El Abdouni (79.)

Rot: Carl Paul (50./VfB Speldorf/)

Der Mülheimer FC bekommt etwas Ruhe nach unten, dabei ließen sich die Hausherren bis weite in die zweite Hälfte Zeit für die ersten Treffer. Eun-seok Ko brach zunächst den Bann für die MFC (69.). In der Schlussphase sorgten Oben Robert Molango (77.) und Ahmat-Malik Uzun (83.) für klare Verhältnisse. Werden-Heidhausen ist nun nur noch einen Zähler vor den Mülheimern. Bis auf weiteres müssen sich beide Seiten erstmal jedoch nicht sorgen, unter den Strich zu rutschen. Mülheimer FC 97 – SC Werden-Heidhausen 3:0

Mülheimer FC 97: Tugay Ayasli, Kakeru Akasaka, Howon Ryu, Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah (88. Muzaffer Eren), Gianluca Barone, Sihun Kim (72. Lorik Peshku), Montana Kuba, Ahmed-Malik Uzun (85. Mert Kefeli), Tunahan Yardimci, Oben Robert Molango - Co-Trainer: Yasin Kalyoncu

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider (67. Christfired Chisom Emmanuele), Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald, Björn Homberg, Tom Leon Roß (67. Tobias Alexander Jerghoff), Linus Thamm (78. Moritz Alexander Stöber), Max Richter, Antoine Pierre Feld (61. Reo Yoda), Jamal Daniel Werner, Justus Morten Becker - Trainer: Danny Konietzko

Tore: 1:0 Eun-seok Ko (69.), 2:0 Oben Robert Molango (77.), 3:0 Ahmed-Malik Uzun (83.)

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

31.03.26 SG Essen-Schönebeck - VfB Speldorf

01.04.26 Sportfreunde Niederwenigern - SV Scherpenberg

02.04.26 Mülheimer FC 97 - 1. FC Lintfort

02.04.26 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

02.04.26 SC Werden-Heidhausen - FC Kray

02.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard - ESC Rellinghausen

02.04.26 Viktoria Goch - VfB Bottrop

02.04.26 SV Budberg - Rhenania Bottrop



27. Spieltag

10.04.26 VfB Speldorf - DJK Blau-Weiß Mintard

10.04.26 SV Scherpenberg - SC Werden-Heidhausen

12.04.26 PSV Wesel - Viktoria Goch

12.04.26 1. FC Lintfort - SG Essen-Schönebeck

12.04.26 FC Kray - Mülheimer FC 97

12.04.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Sportfreunde Niederwenigern

12.04.26 VfB Bottrop - SV Budberg

12.04.26 Rhenania Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07

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