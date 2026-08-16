Mülheimer FC holt Sieg gegen Duisburger FV

Für den Mülheimer FC begann die Partie nach Wunsch. Jesse Modebelu Okoye erzielte bereits in der 14. Minute das 1:0 und brachte die Mannschaft von Trainer Ömer Özmen früh in Führung. Für den Aufsteiger aus Duisburg bedeutete das, dass er bereits in der Anfangsphase einem Rückstand hinterherlaufen musste. Noch vor der Pause war Özmen zudem zu einem frühen Wechsel gezwungen: Chukwu Ifeanyi ersetzte Essowavana Gbegouni in der 26. Minute.

Der Duisburger FV reagierte zur Pause und brachte Miche-Joel Makomé-Mabouba für Kakeru Akasaka. Eine Wende blieb allerdings aus. Stattdessen erhöhte Cavit Seyit Tükel in der 57. Minute auf 2:0 - und dabei blieb es auch. Damit setzt sich Mülheim nach dem ersten eigenen Saisonspiel zunächst im oberen Bereich der noch wenig aussagekräftigen Tabelle fest. Der DFV wird ab kommener Woche versuchen, erstmals zu punkten - und damit auch zu treffen.