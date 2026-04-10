Mülheimer FC 97 zu Gast in der KrayArena

Der FC Kray ist nach dem verlorenen Pokal-Halbfinale am Sonntag wieder im Liga-Einsatz. – Foto: Markus Becker

Am Sonntag steht für den Landesligisten FC Kray um 15 Uhr das nächste Meisterschafts-Heimspiel an, und es geht gegen den direkten Tabellennachbarn, Mülheimer FC 97, der aktuell in der Tabelle gerade einmal fünf Punkte vor dem FCK steht.

Schlechter als der Mülheimer FC 97 konnte man kaum in die Spielzeit starten. Die Mülheimer gewannen nur zwei der ersten zehn Partien und fanden sich schnell im Tabellenkeller wieder. Doch im weiteren Verlauf der Hinrunde gelang es dem Team um Trainer Engin Tuncay, sich zu stabilisieren. Die vier Partien vor der Winterpause blieben ohne Niederlage (drei Siege und ein Unentschieden), sodass sich das Team in der Tabelle nach oben arbeiten konnte. Im Jahr 2026 läuft es bisher mehr als passabel. Lediglich zweimal mussten die Mülheimer den Platz als Verlierer verlassen. Der Gast aus Mülheim kommt mit Rückenwind nach Kray, denn die letzten beiden Spiel wurden gewonnen.

An Liga-Sieg gegen Werden anknüpfen

Doch auch die Krayer Mannschaft kann positiv ins Spiel gehen. Zwar unterlag sie unter der Woche im Kreispokal der SG Schönebeck, doch in der Liga feierte sie eine Woche zuvor einen überzeugenden 3:0-Auswärtssieg beim SC Werden-Heidhausen. Die in diesem Spiel gezeigte defensive Stabilität sowie Effektivität vor dem gegnerischen Tor werden auch gegen die spielstarken Mülheimer notwendig sein, will der FC mit einem weiteren Sieg in der Tabelle klettern und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib einfahren. Und hinzu kommt, dass sich die Mannschaft sicher auch für die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren möchte.