Mülheim: Appell für mehr Wertschätzung der Unparteiischen Mülheims Schiedsrichterobmann Wolfgang Müller fordert mehr Respekt für die Schiedsrichter.

Egal wie schlecht die eigene Leistung auf dem Platz auch war, Schuld sind meistens doch die anderen und vor allem die Schiedsrichter. Ob eine falsche Einwurfentscheidung aber wirklich der Grund für die krachende Niederlage war, sei einmal dahingestellt. So sieht der Alltag zahlreicher Schiedsrichter auf den Plätzen am Niederrhein aus. Mülheims Schiedsrichterobmann Wolfgang Müller richtet daher nun einen eindringlichen Appell an die Vereine.

Bei der Mitgliederversammlung des Verbandes Mülheimer Fußballvereine setzte Schiedsrichterobmann Wolfgang Müller das Thema deshalb auf die Tagesordnung. Besonders die fehlende Wertschätzung ärgert Müller, der betont, dass es bereits akute Probleme gebe, alle Ansetzungen mit einem Spielleiter zu versehen. Bis zu 20 Spiele an einem Wochenende seien demnach bereits ausgefallen.

Ohne Schiedsrichter läuft auf den Fußballplätzen nichts. Groß ist bereits jetzt der Mangel an Interessierten, die das Ehrenamt mit kleiner Aufwandsentschädigung überhaupt noch ausführen wollen. Zudem gibt es immer wieder Meldungen, wonach die Unparteiischen verbal oder körperlich attackiert wurden - da fällt es schwer Nachwuchs zu begeistern. Und das hat einen Preis. Immer mehr Partien müssen abgesagt werden, da es nicht ausreichend Schiedsrichter gibt.

Alarmierend sind die Zahlen aus Mülheim: Im Vergleich zum Jahr 2012 hat sich die Anzahl der aktiven Schiedsrichter beinah halbiert. Dabei kann die Stadt noch auf eine verhältnismäßige gute Quote bei der Nachwuchsgewinnung blicken. Von den 24 im Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken aktiven Jungschiedsrichtern kommen zwei Drittel aus Mülheim, im jüngst abgeschlossenen Lehrgang waren weitere acht Interessierte dabei. "Aber viele überstehen das erste oder zweite Jahr nicht", erläutert Müller in der WAZ. So fehle auf lange Sicht der motivierte Kreisliga-Schiedsrichter.

Deshalb richtet sich sein Fokus weiter auf die Jugend. Müller wird nicht müde, für das Schiedsrichter-Wesen zu werben und hält deshalb regelmäßig Vorträge in den Vereinen. Ob sein unermüdlicher Einsatz erfolgreich ist, wird in den kommenden Jahren auf den Plätzen zu sehen sein, denn die etablierten Referees werden auch nicht jünger und Absprungrate wächst stetig an. Klar ist: Ohne Schiedsrichter geht es nicht.