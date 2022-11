MÜHSAMER WACKER-SIEG GEGEN UNANGENEHME ELLWANGER

(wh) - Spitzenreiter FC Wacker Biberach hat in seinem Heimspiel gegen den beherzt auftretenden SV Ellwangen (9.) einen mühsamen, aber überaus wichtigen 3:2 (1:1)-Sieg eingefahren. Für die Wacker-Tore sorgten Alfusainey Bah, Gino Eisler (Foto) und Benjamin Klamert.



Das Flutlichspiel vor trister Zuschauerkulisse und bei immer dichter werdendem Nebel begannen die Biberacher wie so oft in den vergangenen Wochen: zielstrebig, gefällig kombinierend, den Gegner früh störend, einfach nicht zur Geltung kommen lassend und dementsprechend überlegen. Die frühe 1:0-Führung in der 7. Minute durch "Alfi" Bah mit einem schönen Schuss ins lange Eck - nach Vorarbeit von Gino Eisler - war der folgerichtige und verdiente Ausdruck dieser Dominanz und motivierte die Blaugelben zu weiteren Taten.

So schien auch das 2:0 nur eine Frage der Zeit. Das blieb jedoch aus, so dass Ellwangen Mut schöpfte, während Wacker nach einer halben Stunde (unverständlicherweise) nachließ und nicht mehr viel zu Wege brachte. Schlimmer noch: Die Gäste kamen mit ihrer ersten Chance in der 35. Minute nach einem Freistoß zum Ausgleich, bei dem die heimischen Recken total schliefen, Sascha Wiest völlig blank stehen ließen, so dass dieser keine Mühe hatte, um zum 1:1 zu vollstrecken.



Nach der Pause legten die Wackeraner dann wieder einen Gang zu und erspielten sich auch die eine oder andere Torgelegenheit, die sie jedoch liegen ließen. Aber auch Ellwangen wusste Nadelstiche zu setzen und kam zu Möglichkeiten - ebenso erfolglos. Für das Ende der vorübergehenden Torflaute sorgte dann Wackers Gino Eisler in der 68. Minute mit seinem sechsten Saisontreffer: Er köpfte eine mustergültige Flanke des eingewechselten Krystian Kondarewicz zum 2:1 in die Maschen. Eisler bereitete dann auch das 3:1 für den FCW in der 84. Minute vor, in dem er einen Eckball auf Benjamin Klamert schlug, den dieser per Kopf vollendete.

Ellwangen kam in der 91. Minute nach einem "Ausrutscher" eines Wackeraners noch zum Anschlusstreffer, aber zu mehr gottseidank nicht. So glückte Wacker ein "verdienter Arbeitssieg gegen sehr unangenehme Gäste", wie Wackers Abteilungsleiter Uwe Ehing treffend bilanzierte.



Fazit von Wacker-Trainer Marco Liebmann: "Unser sehr starker und hellwacher Beginn hat nach sieben Minuten zum toll herausgespielten 1:0 geführt. Bis zur 30. Minute hatten wir, durch schöne Spielzüge, weitere drei Hundertprozentige, die wir leider nicht verwerten konnten. Unerklärlicherweise kam dann ein Bruch ins Spiel und der Gegner mit der ersten Torchance zum Ausgleich und danach zu weitere guten Möglichkeiten.