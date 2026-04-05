Mühsamer Punkt im Titelrennen Twistringen bleibt ungeschlagen, lässt in Esperke jedoch Zähler liegen von red · Gestern, 13:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der SC Twistringen blieb im Nachholspiel beim SV Esperke 1929 auch im 22. Saisonspiel ungeschlagen, musste sich beim 1:1 (0:1) jedoch mit einem Punkt zufriedengeben. Mit nun 56 Zählern führt Twistringen die Tabelle der Bezirksliga Hannover Staffel 1 weiterhin souverän an.

Dass es ein schwieriger Nachmittag werden würde, hatte Trainer Timo Rathkamp bereits im Vorfeld angedeutet – und behielt recht. „War das erwartete eklige Spiel“, sagte er nach Abpfiff. „Nach einem Tag Pause hat man es schon ein bisschen gemerkt. Kleiner Platz in Esperke, die standen komplett tief und haben nur lange Bälle gespielt auf Jarmo-Fritz Stichnoth.“ Genau dieses Muster führte früh zum Rückstand. Jarmo-Fritz Stichnoth traf in der 17. Minute nach einem langen Ball zur Führung. Rathkamp beschrieb die Szene detailliert: „Langer Ball nach links außen, Stichnoth geht gut hinterher, nimmt ihn an, zieht in die Mitte, täuscht den Schuss an, macht das wirklich gut, geht noch einen Meter weiter und schießt dann aus leicht linker Position durch die Beine von Elias Wilkens unten rechts ins Tor.“

In der Folge übernahm Twistringen zwar die Kontrolle, blieb jedoch im eigenen Spiel zu unpräzise. „Danach sind wir durchgehend angelaufen, haben viele falsche Entscheidungen getroffen, wollten zu viel klein-klein spielen, anstatt den Ball einfach in die Box zu bringen“, so Rathkamp. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatte Tom Thiede nach einer Ecke von Lüder Uhlhorn, doch der Kopfball wurde auf der Linie geklärt. Nach dem Seitenwechsel verstärkte der Tabellenführer den Druck deutlich. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel noch mehr an uns gerissen. Esperke war nur noch in der eigenen Hälfte“, erklärte Rathkamp. Der Ausgleich fiel folgerichtig in der 57. Minute: Dean Nobis traf zum 1:1.