Mühsamer Punkt im Titelrennen

Der SC Twistringen blieb im Nachholspiel beim SV Esperke 1929 auch im 22. Saisonspiel ungeschlagen, musste sich beim 1:1 (0:1) jedoch mit einem Punkt zufriedengeben. Mit nun 56 Zählern führt Twistringen die Tabelle der Bezirksliga Hannover Staffel 1 weiterhin souverän an.
Dass es ein schwieriger Nachmittag werden würde, hatte Trainer Timo Rathkamp bereits im Vorfeld angedeutet – und behielt recht. „War das erwartete eklige Spiel“, sagte er nach Abpfiff. „Nach einem Tag Pause hat man es schon ein bisschen gemerkt. Kleiner Platz in Esperke, die standen komplett tief und haben nur lange Bälle gespielt auf Jarmo-Fritz Stichnoth.“
Genau dieses Muster führte früh zum Rückstand. Jarmo-Fritz Stichnoth traf in der 17. Minute nach einem langen Ball zur Führung. Rathkamp beschrieb die Szene detailliert: „Langer Ball nach links außen, Stichnoth geht gut hinterher, nimmt ihn an, zieht in die Mitte, täuscht den Schuss an, macht das wirklich gut, geht noch einen Meter weiter und schießt dann aus leicht linker Position durch die Beine von Elias Wilkens unten rechts ins Tor.“
In der Folge übernahm Twistringen zwar die Kontrolle, blieb jedoch im eigenen Spiel zu unpräzise. „Danach sind wir durchgehend angelaufen, haben viele falsche Entscheidungen getroffen, wollten zu viel klein-klein spielen, anstatt den Ball einfach in die Box zu bringen“, so Rathkamp. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatte Tom Thiede nach einer Ecke von Lüder Uhlhorn, doch der Kopfball wurde auf der Linie geklärt.
Nach dem Seitenwechsel verstärkte der Tabellenführer den Druck deutlich. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel noch mehr an uns gerissen. Esperke war nur noch in der eigenen Hälfte“, erklärte Rathkamp. Der Ausgleich fiel folgerichtig in der 57. Minute: Dean Nobis traf zum 1:1.
Auch danach blieb das Bild unverändert. Twistringen war spielbestimmend, ließ jedoch die nötige Konsequenz vermissen. „Wir waren total spielbestimmend, aber der Ball wollte nicht rein“, sagte Rathkamp. Chancen durch Aaron Noah Djulic, Johann Beuke und erneut Thiede blieben ungenutzt.
„Wenn ich sehe, wie Esperke das 1:1 gefeiert hat, dann haben sie sich den Punkt verdient“, resümierte Rathkamp.
So bestätigte sich letztlich auch ein weiterer Punkt aus der Vorbetrachtung: die Schwierigkeit dieser englischen Woche.
Trotz des Remis bleibt die Ausgangslage komfortabel. „Wir haben in vier Spielen in zwei Wochen zehn Punkte geholt, damit können wir leben“, sagte Rathkamp – und richtete den Blick bereits nach vorn: „Wir haken das ab. Wir haben noch acht Spiele und machen weiter.“
SV Esperke 1929 – SC Twistringen 1:1
SV Esperke 1929: David Price, Jarmo-Fritz Stichnoth, Andre Becker, Luca-Morice Dierks, Luis Gähle (82. Jan Ridder), Joos Hasenpusch, Jan-Philipp Heißmeyer, Tobias Joerges, Nils Pinkel, Timo Stichnoth (62. Florian Magers), Alexander Wischnewski - Trainer: André Lapke
SC Twistringen: Marcel Schröder (geb. Bavendiek), Marvin Schwenker (59. Jonas Wilkens), Johann Beuke, Aaron Noah Djulic, Maurice Künning (59. Tom Thiede), Tom Lehmkuhl (59. Malte Harms), Moritz Stöver, Dean Nobis, Lüder Uhlhorn, Elias Wilkens, Beytullah Sengönül - Trainer: Timo Rathkamp
Schiedsrichter: Adrian Börner
Tore: 1:0 Jarmo-Fritz Stichnoth (17.), 1:1 Dean Nobis (57.)