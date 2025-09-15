Mühsamer Nortorfer 1:0-Arbeitssieg gegen Büsum

Nortorf startet druckvoll

In einem guten Verbandsligaspiel erwischten die Gastgeber gegen tiefer als erwartet stehende Büsumer den besseren Start. Nach einem tiefen Ball von Mika Jöhnk auf Malte Lucht (9.) traf der Nortorfer Stürmer mit einem Lupfer zunächst nur die Latte. Der Nachschuss von Lucht, der sich bei der Aktion früh verletzte und ausgewechselt werden musste, ging über das Tor.

Führung durch Maurice Petersen vom Punkt

Auch in der Folge waren die Gastgeber die aktivere Mannschaft und hatten nach einem Standard, bei dem Maurice Petersen den Ball nicht richtig erwischte, die nächste gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Doch die Gäste aus Büsum blieben stets gefährlich im Umschaltspiel.

So blieb die Partie bis zur Pause torlos, ehe kurz nach dem Seitenwechsel nach einem erfolgreichen Gegenpressing durch Joris Scherbath, der weiter auf Finn Spalding legte, der Nortorfer Angreifer im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Maurice Petersen (48.) sicher in die linke untere Ecke zum Führungstreffer.