Mühsamer Nortorfer 1:0-Arbeitssieg gegen Büsum

In der Verbandsliga West hält der TuS Nortorf weiter Kurs in Richtung Tabellenspitze. Am Samstag konnte die Mannschaft von Trainer Jan-Niklas Bräunling durch einen Treffer von Maurice Petersen (49.) den TSV Büsum mit 1:0 (0:0) bezwingen. Durch den fünften Saisonsieg ist den Gastgebern bei einem Spiel Rückstand der Sprung auf den 2. Platz gelungen, der am Ende zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigen würde. Spitzenreiter SV Wasbek hingegen spielt weiterhin in einer eigenen Liga und konnte dem unmittelbaren Verfolger SG Geest auswärts eine deutliche 0:4-Niederlage verpassen. Die Mannschaft von Trainer Pasqual Rüdiger ist den jeweils punktgleichen Kontrahenten TuS Nortorf, SG Geest und ETSV Fortuna Glückstadt bereits um sechs Zähler enteilt.
In einem guten Verbandsligaspiel erwischten die Gastgeber gegen tiefer als erwartet stehende Büsumer den besseren Start. Nach einem tiefen Ball von Mika Jöhnk auf Malte Lucht (9.) traf der Nortorfer Stürmer mit einem Lupfer zunächst nur die Latte. Der Nachschuss von Lucht, der sich bei der Aktion früh verletzte und ausgewechselt werden musste, ging über das Tor.
Auch in der Folge waren die Gastgeber die aktivere Mannschaft und hatten nach einem Standard, bei dem Maurice Petersen den Ball nicht richtig erwischte, die nächste gute Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Doch die Gäste aus Büsum blieben stets gefährlich im Umschaltspiel.
So blieb die Partie bis zur Pause torlos, ehe kurz nach dem Seitenwechsel nach einem erfolgreichen Gegenpressing durch Joris Scherbath, der weiter auf Finn Spalding legte, der Nortorfer Angreifer im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Maurice Petersen (48.) sicher in die linke untere Ecke zum Führungstreffer.
Doch mit der Führung im Rücken wurden die Gastgeber immer fahriger und unsauberer im Passspiel. Die Büsumer hatten nun mehrfach die Gelegenheit, den Ausgleich zu erzielen, doch Torhüter Florian Gerloff rettete der Heimmannschaft zweimal die knappe Führung.
Dennoch schnupperten die Gäste noch einmal kurz am Remis, als sich die Gastgeber nach einem Missverständnis zwischen Torhüter Gerloff und einem Innenverteidiger im Strafraum nur noch mit einem Foulspiel zu behelfen wussten. Den fälligen Elfmeter setzte der Büsumer Leif Ampting (84.) an die Latte.
Gegen nun ins Risiko gehende Gäste hatten die Nortorfer in den Schlussminuten noch einige gute Konterchancen, die aber zu unsauber ausgespielt wurden. So blieb es beim knappen, in der zweiten Halbzeit schwer erkämpften Arbeitssieg. „Wir sind heute noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte der Nortorfer Trainer Jan-Niklas Bräunling treffend.
Auf den TuS Nortorf wartet am kommenden Sonntag um 15.00 Uhr ein Auswärtsspiel bei Aufsteiger Tura Meldorf.
TuS Nortorf: Gerloff – Kaul, Schmidt, Petersen, Jürgensen (86. Kraemer) – Jöhnk, Falk (73. Lechtenfeld), Scherbath, Spalding, Gerst (58. Hoppe) – Lucht (9. Böttcher).
Trainer: Jan-Niklas Bräunling.
Schiedsrichter: Jörn Göttsch (TSV Lütjenburg).
Assistenten: Erik Ian Schwarz und Fynn Sydney Hafgemann.
Tor: 1:0 Maurice Petersen (48., Foulelfmeter).
Besondere Vorkommnisse: Leif Ampting (84., Büsum) verschießt Foulelfmeter (Latte).
Zuschauer: 100 in der TuS-Arena in Nortorf.