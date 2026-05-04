Mühsamer Heimsieg nach Rückstand!

Bereits nach gut drei Minuten konnte unsere Mannschaft durch Christian Essig mit 1:0 in Führung gehen. Über einen Konter und Seitenwechsel zu Eller kam der Ball zu Essig, der mit einem herrlichen Flachschuss, ohne Chance für den gegnerischen Torhüter, traf. Wenige Minuten später war man auf der linken Seite über Luis Löffelad durch, der perfekt nach innen zu Ilg legte. Sein Schuss wurde vom Torhüter aber seitlich abgewehrt und auch Jens Jakobschy am langen Pfosten kam einen halben Schritt zu spät. Durch einen groben Fehler in der Abwehr kamen die Gäste mit ihrer ersten Aktion zum Tor zum Ausgleich in der 12.Minute. Im weiteren Verlauf von Halbzeit eins verflachte das Spiel etwas, unsere Mannschaft blieb aber grundsätzlich spielbestimmend. Kurz vor der Pause kombinierte man sich halb links durch und Ilg hatte freie Bahn zum Tor, legte aber quer zu Jakobschy, der den Ball aus nicht ganz einfachem Winkel noch im Tor unterbrachte. Nach dem Seitenwechsel schlichen sich weitere Nachlässigkeiten ein, auch Standardsituationen klärte man nicht sauber. Aus einer dieser Szenen bekam man das 2:2 in der 58.Minute. Fünf Minuten später lief man in einen Konter, dessen Flanke zum Abschluss aber von Bauder abgefangen wurde. Leider verlor er dabei wieder den Ball und legte Salinger das 2:3 direkt auf. Kurz musste sich die Mannschaft schütteln, dann ging es aber wieder nach vorne. Vor allem der eingewechselte Baumann machte über die linke Seite Druck. In der 67.Minute setzte er sich außen durch und legte perfekt zum ebenfalls eingewechselten Jonas Feuchter quer und es stand 3:3. Vom Anspiel weg machte man gleich wieder richtig Druck und eroberte so den Ball im Mittelfeld. Eller nahm sich die Kugel, ließ ein oder zwei Gegenspieler aussteigen und versenkte den Ball aus gut 20 Metern perfekt im langen Eck. Rund zehn Minuten vor dem Ende hätte man durch Janik Mittelbach noch das 5:3 machen können, doch der Ball ging aus kurzer Distanz über das Tor und so musste man noch etwas zittern, am Ende blieb es aber beim verdienten Heimsieg.