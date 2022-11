Mühsamer Auswärtsdreier beim Vorletzten!

Nach zuletzt vier Heimspielen in Folge musste man nun wieder auswärts antreten, diesmal beim Tabellen-Vorletzten SC Hermaringen. Zu Beginn tat man sich sehr schwer und geriet in Folge eines Eckballs mit 1:0 in Rückstand. Mühsam kämpfte man sich zurück ins Spiel, denn spielerisch war es eher schwierig, Akzente zu setzen. Das 1:1 fiel dann aber auf ähnliche Weise wie die Hermaringer Führung, denn auch hier brachte die Abwehr den Ball nicht weg und Dominik Eller machte dann das 1:1 aus kurzer Distanz. Nun hatte man zumindest das Spiel wieder im Griff, konnte aber bis zur Halbzeitpause nichts Zählbares mehr einfahren. Nach dem Wechsel hatte man dann die beste Phase in der Partie, in der man die ersten 20 Minuten klar dominierte. Zuerst bediente Niklas Späth den mitgelaufenen Hamza Bougram mustergültig zur Unterkochener Führung, danach erhöhte Kapitän Lukas Ebert mit einem Schuss ins lange Eck auf 1:3. Das vierte Tor war dann erneut sehr schon herausgespielt, als Dominik Eller alleine durch war und den mitgelaufenen Hamza Bougram perfekt bediente, der sich das Tor dann nicht mehr nehmen ließ. Bis zum Ende hatte man noch zahlreiche Möglichkeiten, bei denen dann aber die letzte Konsequenz fehlte. Hermaringen konnte nach einem Eckball noch einen Treffer erzielen, an der Punkteverteilung konnte der SC damit aber nicht mehr rütteln. Am Ende ein verdienter, wenn auch glanzloser Sieg.