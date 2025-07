Mühlhausen und Pforzheim sind die Favoriten

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

In einer Reihe von potenziellen Meisterschaftsfavoriten spricht einiges für den FCM. Der Vorjahresdritte ist 2025/26 in der Spitze noch stärker aufgestellt. Vom FC Zuzenhausen kommt mit Christopher Wild ein Unterschiedsspieler. Außerdem kehrt Leistungsträger Jonathan Imhof nach langer Verletzungspause zurück und Torjäger Sebastian Buchheister steht dieses Mal die komplette Runde zur Verfügung. Der Kern der Mannschaft befindet sich zudem im besten Fußballeralter und ist reif für den großen Wurf.

GU-Türk. SV Pforzheim:

Seit sechs Jahren geht es stetig bergauf beim GU-Türk. SV Pforzheim. Kreisliga-Meister 2022, Landesliga-Meister 2024 und im ersten Verbandsliga-Jahr nicht nur starker Vierter, sondern obendrein im badischen Pokalfinale gestanden. Diese Fakten sprechen für sich und es ist schwer davon auszugehen, dass die Goldstädter nun noch mehr wollen. Wir glauben an einen extrem spannenden Meisterschaftskampf und trauen der Elf von Gökhan Gökce die Vizemeisterschaft zu.

1.FC Bruchsal:

Der amtierende Vizemeister ist augenscheinlich nicht schlechter aufgestellt als in der vorangegangenen Saison. Eine Frage die sich stellt: Würde der FCB bei einem erneuten zweiten Rang wieder auf die Aufstiegsrunde verzichten? Vielleicht kommt es aber auch nicht soweit, denn wir tippen die Bruchsaler auf Rang drei.

FV Fortuna Heddesheim:

Viel etablierter kann man nicht sein als der FV Fortuna Heddesheim. Seit 2017 belegte der Klub stets einen Platz zwischen Position zwei und sieben. Natürlich muss man die Heddesheimer heuer wieder nennen, wenn es um die Aufstiegsaspiranten geht. Es wird bis zum Ende ein offenes Rennen, wir sehen den FV als Vierten dabei durchs Ziel gehen.

FC Zuzenhausen:

Es gibt einfachere Voraussetzungen. Zuzenhausen startet als Absteiger und nach Steffen Schiecks Abgang mit dem neuen Cheftrainer Niklas Kissel. Aber der FC hat trotz einiger Abgänge einen mehr als ordentlichen Kader zusammen und verfügt über eine große Klasse im defensiven Zentrum. Gepaart mit den traditionellen flotten Umschaltspielern die im Häuselgrundweg wuseln, werden sich die Grün-Weißen einen Platz im vorderen Tabellendrittel krallen.

VfB Eppingen:

Die Ambitionen sind groß in Eppingen und der Kader scheint dieses Jahr dafür noch ein bisschen homogener als zuletzt besetzt zu sein. Das Problem ist die eben auch nicht gerade schlechter gewordene Tabellenspitze und sich dort festzubeißen wird die große Aufgabe des VfB sein. Das wird teilweise gelingen, insgesamt scheinen die Eppinger ihre Entwicklung betreffend nächstes Jahr ein Kandidat für ganz vorne werden zu können.

FC-Astoria Walldorf II:

Walldorfs U23 wird bessere Ergebnisse als letzte Runde abliefern. Das scheint klar, schließlich hat der Klub mit Max Müller und Tilmann Jahn zwei langjährige etablierte Regionalliga-Kicker in seine Zweite integriert. Gepaart mit den stets top ausgebildeten Jungspunden wird Trainerfuchs Andreas „James“ Kocher eine Truppe ins Rennen schicken, die für viele Überraschungen sorgen, aber auch Lehrgeld bezahlen wird.

SV Spielberg:

Die Vorsaison soll sich auf keinen Fall wiederholen. Dafür haben die Spielberger einige Transfers getätigt und Aufbruchstimmung erzeugt. Der Abbruch-Meister von 2021 wird wieder einen Schritt nach vorne machen und sich einen ordentlichen achten Platz sichern.

TSG Weinheim:

Nächster Umbruch bei der TSG. Lukas Cambeis hat das Traineramt an Marcel Hofbauer übergeben. Darüber hinaus tummeln sich viele neue Namen im Sepp-Herberger-Stadion. Vorjahresrang fünf wird schwer zu wiederholen sein, es wird eher auf einen ordentlichen neunten Platz in diesem Übergangsjahr hinauslaufen.

SV Waldhof Mannheim II:

Immer schwierig einzuschätzen ist der SV Waldhof Mannheim II. Was klar ist, es werden viele talentierte Jungspunde das Buwe-Trikot tragen, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Die reine Platzierung ist dann gar nicht mal das Wichtigste, es geht um die individuelle Entwicklung der Jungs. Wenn die stimmt, ist ein zehnter Rang sicher keine Schande.

DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal:

Eines wird die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal zwangsläufig wieder lernen müssen – das Verlieren. Der Landesliga-Meister ist ohne eine einzige Niederlage aufgestiegen und hat sich seinen Verbandsliga-Startplatz damit mehr als verdient. Spielertrainer Norbert Kirschner wird mit seiner hochmotivierten Köpfel-Elf auch eine Klasse höher phasenweise für Furore sorgen und sich so den Klassenerhalt sichern.

TSV Reichenbach:

Ähnlich souverän mit nur zwei Niederlagen in 32 Partien ist der TSV Reichenbach aus der Landesliga Mittelbaden aufgestiegen. Vor allem die Defensive wusste zu überzeugen. Dieser Erfolg samt der daraus entstandenen Euphorie wird den Reichenbachern zum Klassenerhalt reichen. Wir rechnen mit Platz zwölf Nico Ruppensteins Kicker.

SG Heidelberg-Kirchheim:

Das schwierige zweite Jahr nach dem Aufstieg steht an und das hat es in sich. Die SGK profitierte in der abgelaufenen Rückrunde von der starken Punkteausbeute des ersten Halbjahres und musste deshalb nicht zittern. Sollten die Süd-Heidelberger aber mit einer ähnlichen Form das neue Spieljahr starten, wird es von Beginn an gegen den Abstieg gehen. Wir glauben an Rang dreizehn und die Relegation um den Klassenerhalt.

VfB Bretten:

Für Teams wie den VfB Bretten geht es in erster Linie darum schnell Punkte zu sammeln und sich Luft nach unten zu verschaffen. Da diese Runde das Leistungsgefälle der einzelnen Teams nicht so groß sein sollte wie zuletzt, kann dies bedeuten, dass es im Umkehrschluss auch mal jemanden erwischen kann, mit dem nicht zwingen zu rechnen ist. Für Bretten kann es knifflig werden.

SpVgg Neckarelz:

Der Relegationsaufsteiger startet mit Euphorie und viel jugendlichem Esprit. Ob das reicht, um sich in einer mit reihenweise ausgebufften Verbandsligisten besetzten Klasse zu behaupten, wird sich zeigen. Neckarelz´ Vorteil ist, dass kein allzu großer Druck auf der Mannschaft lastet. Eine Herkulesaufgabe wird das Unternehmen Klassenerhalt dennoch.

VfR Gommersdorf:

Ähnlich gestaltet sich die Ausgangslage für den VfR Gommersdorf. Der amtierende Meister der Landesliga Odenwald versucht sich mal wieder in der Verbandsliga. Die Truppe verfügt jedenfalls über genügend Erfahrung als Fahrstuhlmannschaft, es ist der fünfte Aufstieg in den vergangenen zwölf Jahren. Mit viel Leidenschaft kann das Unmögliche gelingen, es könnte aber kaum schwieriger zu erreichen sein.

Getippte Abschlusstabelle