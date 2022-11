Mühlhausen ohne seine Torjäger Verbandsliga +++ Buchheister und Stadler fehlen bei der Waldhof-Reserve

"Das ist ohne Frage ein großer Verlust für uns, den wir versuchen müssen auf mehrere Schultern zu verteilen", sagt Steffen Kretz. Der Spielertrainer lässt sich von der bislang durchwachsenen Runde der Waldhöfer nicht blenden. Er weiß: "Der Waldhof verfügt immer über eine gut ausgebildete und laufstarke Truppe."

Was sich jetzt schon abzeichnet ist die Tatsache, dass sich an der Spitze sechs Klubs vom Rest der Liga absetzen. Vom Spitzenreiter FC Zuzenhausen, der am Samstag den drittplatzierten SV Spielberg empfängt, bis zum Sechsten FC-Astoria Walldorf II, ist alles eng beisammen. "Es sieht danach aus, als ob diese sechs Mannschaften unter sich ausmachen, wer am Ende oben steht", schätzt es Kretz ähnlich ein und glaubt, "an große Spannung bis zum letzten Spieltag."