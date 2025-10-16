Mühlhausen lädt zum Topspiel

Ziegelhausen-Peterstal musste zuletzt einen herben Rückschlag gegen Tabellenschlusslicht Gommersdorf hinnehmen. Damit steht der Aufsteiger weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz. Am Samstag müssen die Heidelberger auswärts beim VfB Eppingen ran. Dieser ist derzeit einer der dichtesten Verfolger des Spitzenduos.

Der VfR Gommersdorf befindet sich derzeit auf dem aufstrebenden Ast. Nach acht Niederlagen in Serie gewannen die Odenwälder zuletzt zwei Spiele hintereinander und meldeten sich damit zurück. Nun geht es gegen den VfB Bretten, der ebenfalls im Abstiegskampf steckt.

Auch wenn der 1.FC Bruchsal auf dem fünften Tabellenplatz steht, sind es für die Bruchsaler nur drei Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze. Am kommenden Wochenende geht es für die Britsch-Walica-Elf zur etwas kriselnden SG Kirchheim. Diese konnte in den vergangenen fünf Spielen nur vier von möglichen 15 Zählern einfahren.

Punktgleich mit dem Tabellenführer aus Mühlhausen steht Fortuna Heddesheim aktuell auf Platz Zwei der Verbandsliga Nordbaden. Die TSG Weinheim ist nach einem fulminanten Start ohne eine einzige Niederlage mittlerweile im Tabellenmittelfeld wiederzufinden. Heddesheim stellt bisher die mit Abstand stabilste Defensive.

Die Partie zwischen dem 1.FC Mühlhausen und GU-Türk. SV Pforzheim ist ohne Frage das Spitzenspiel des anstehenden Spieltags. Mühlhausen empfängt als Tabellenführer den Tabellendritten aus Pforzheim. Die Gäste haben lediglich einen Punkt weniger auf dem Konto als der 1.FCM.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr SV Spielberg SV Spielberg SV Waldhof Mannheim SV Waldhof II 15:30 PUSH

Die Fans des SV Waldhof Mannheim sorgten am vergangenen Spieltag für eine rekordverdächtige Kulisse der Verbandsliga Nordbaden. Über 2000 Schaulustige waren am Alsenweg vor Ort, als dessen 100-jähriges Jubiläum rund um die Partie gegen den FC Zuzenhausen gefeiert wurde. Nun kehrt der Alltag zurück. Der SVW ist zu Gast beim Tabellennachbarn aus Spielberg.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr FC Zuzenhausen Zuzenhausen TSV 05 Reichenbach Reichenbach 15:30 PUSH

Zum allerersten Mal in der laufenden Saison blieb der FC Zuzenhausen zwei Spiele in Folge ungeschlagen. Am Samstag geht es für den kriselnden Oberliga-Absteiger auf dem heimischen Gelände gegen den Aufsteiger aus Reichenbach. Mit einem Sieg würde der FCZ an den Reichenbachern vorbeiziehen.