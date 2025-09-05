Mühlhausen erklimmt die Spitze

Das war nichts für schwache Nerven. Neun Tore zwischen dem SV Spielberg und dem 1.FC Mühlhausen sprechen für einen spektakulären Samstagnachmittag. Das glücklichere Ende hatte dabei der FCM für sich, der mit 5:4 die Oberhand behielt und damit die Tabellenspitze übernommen hat. Die Kretz-Elf profitierte vom gleichzeitigen 2:2-Unentschieden zwischen dem VfB Eppingen und der TSG Weinheim.
Mann des Tages war Tim-Sebastian Buchheister. Der FCM-Torjäger steuerte drei Treffer zum Auswärtscoup bei. Spielberg hielt bis zum Schluss dagegen, konnte die neun schwachen Minuten - 27. bis 38. - als es drei Gegentore gab, aber nicht mehr ausbügeln.
Die ersten Eindrücke sind gesammelt und Steffen Kretz ist sehr zufrieden. "Wir sind voll im Soll", sagt der Trainer des 1.FC Mühlhausen angesichts von neun Punkten. In der Zwischenwertung bedeutet dies Rang zwei für einen der Topfavoriten. "Zu dem frühen Zeitpunkt der Saison ist mir die Tabelle aber noch nicht so wichtig, da zählen viel mehr die Punkte", sagt Kretz.
Das zurückliegende Ergebnis war zusätzlich ein großes Erlebnis für den FCM. 4:0 schlug er den FC Zuzenhausen und das wie Kretz meint, "hochverdient." Ein frühes 2:0 nach gerade einmal elf Spielminuten ebnete Kapitän Johannes Bender und Co. den zum Dreier in diesem Prestigeduell und der Coach meint, "damit spielt es sich in der Folge natürlich einfacher."
Weiter geht's am Samstag beim SV Spielberg (Anpfiff, 15.30 Uhr). Den Tabellenzweiten erwartet eine Geduldsprobe, Spielberg verfügt bislang über die bislang beste Defensive und hat erst zwei Gegentreffer kassiert.
Weiterhin zuschauen muss Neuzugang Christopher Wild mit einem Muskelfaserriss. "Er braucht noch zwei, drei Wochen", sagt sein Trainer. Schon jetzt ist klar: Wenn der 30-Jährige zurückkehrt, steigern sich die Optionen in der Offensive und hinten sieht es ohnehin richtig gut aus. In drei von vier Partien blieb Mühlhausen ohne Gegentor, lediglich beim 1:3 gegen Eppingen musste Kai Mutschall hinter sich greifen.
Jener VfB hat sich in einer hervorragenden Frühform präsentiert. "Uns war aber klar, dass die Eppinger eine starke Mannschaft haben", sagt Kretz über die Fachwerkstädter, die nicht nur in Mühlhausen, sondern auch in Heddesheim und damit bei einem weiteren Titelaspiranten gewonnen haben (1:0). Eppingen bestreitet am Samstag gegen die TSG Weinheim das nächste Spitzenspiel.
Die SG Heidelberg-Kirchheim muss hingegen zu den sichtlich angeschlagenen Zuzenhausenern. Erst zwei Pünktchen lautet die mickrige Ausbeute des Absteigers, der gegen die SGK seinen ersten Dreier einfahren muss, um nicht noch stärker in die Bredouille zu geraten. Aufmunterung für Zuze gibt es von Steffen Kretz: "Sie sind natürlich stärker als die zwei Punkte, die sie bislang haben."