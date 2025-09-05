Mühlhausen erklimmt die Spitze

Mühlhausen im Fokus: Der FCM hat die Tabellenspitze übernommen. – Foto: Berthold Gebhard

Das war nichts für schwache Nerven. Neun Tore zwischen dem SV Spielberg und dem 1.FC Mühlhausen sprechen für einen spektakulären Samstagnachmittag. Das glücklichere Ende hatte dabei der FCM für sich, der mit 5:4 die Oberhand behielt und damit die Tabellenspitze übernommen hat. Die Kretz-Elf profitierte vom gleichzeitigen 2:2-Unentschieden zwischen dem VfB Eppingen und der TSG Weinheim.

Mann des Tages war Tim-Sebastian Buchheister. Der FCM-Torjäger steuerte drei Treffer zum Auswärtscoup bei. Spielberg hielt bis zum Schluss dagegen, konnte die neun schwachen Minuten - 27. bis 38. - als es drei Gegentore gab, aber nicht mehr ausbügeln. Zum Vorbericht:

Die ersten Eindrücke sind gesammelt und Steffen Kretz ist sehr zufrieden. "Wir sind voll im Soll", sagt der Trainer des 1.FC Mühlhausen angesichts von neun Punkten. In der Zwischenwertung bedeutet dies Rang zwei für einen der Topfavoriten. "Zu dem frühen Zeitpunkt der Saison ist mir die Tabelle aber noch nicht so wichtig, da zählen viel mehr die Punkte", sagt Kretz. Das zurückliegende Ergebnis war zusätzlich ein großes Erlebnis für den FCM. 4:0 schlug er den FC Zuzenhausen und das wie Kretz meint, "hochverdient." Ein frühes 2:0 nach gerade einmal elf Spielminuten ebnete Kapitän Johannes Bender und Co. den zum Dreier in diesem Prestigeduell und der Coach meint, "damit spielt es sich in der Folge natürlich einfacher."