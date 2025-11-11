Mühlenfelds Serie endet in Hemmingen – Tabellenführer zu stark

Im Duell des 16. Spieltags der Landesliga Hannover musste der TSV Mühlenfeld beim Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Damit endete die Serie von vier Siegen in Folge, durch die sich Mühlenfeld vom Abstiegsplatz 14 auf Rang neun verbessert hatte. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt weiterhin fünf Punkte.

„Für uns war es ein Bonusspiel“, sagte TSV-Trainer Mario Pohl. Seine Mannschaft startete engagiert, konnte das 0:0 aber nicht lange halten. In der 24. Minute entschied Schiedsrichter Marc-Oliver Reschke nach einem Zweikampf im Strafraum auf Foulelfmeter. Yannick Kranz verwandelte sicher zum 1:0. „Der Elfmeter ist nicht unstrittig gewesen, aber schwer zu sehen“, sagte Pohl.

Kurz vor der Pause nutzte Hemmingen eine schnelle Umschaltaktion. Kaan Akif Köse traf in der 43. Minute zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel blieb der Spitzenreiter effizient. In der 61. Minute sorgte Niclas Tanner nach einem weiteren Konter für den 3:0-Endstand. „Wir kassieren zwei Tore nach Umschaltaktionen, die wir eigentlich nicht wollten. Aus dem Spiel gab es nicht viele Chancen für Hemmingen. Wir haben aber auch nicht viel offensiv hinbekommen“, analysierte Pohl.

Trotz der Niederlage blieb der Trainer gelassen. „Hemmingen hat verdient gewonnen“, sagte er. „Nun freuen wir uns auf das nächste Heimspiel, auf einen Gegner in Augenhöhe.“ Am kommenden Sonntag empfängt Mühlenfeld den abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Bruchhausen-Vilsen.