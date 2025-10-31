Mühlenfeld will gegen Tündern Siegesserie fortsetzen

Am 15. Spieltag der Landesliga Hannover empfängt der TSV Mühlenfeld am Sonntag den HSC BW Schwalbe Tündern. Die Gastgeber gehen mit Rückenwind ins Heimspiel, nachdem sie sich mit drei Siegen in Folge etwas Luft im Tabellenkeller verschafft haben.
Der TSV steht derzeit auf Platz zehn, während Tündern mit Rang 15 um den Anschluss kämpft. Nach der 2:5-Niederlage beim TSV Godshorn benötigen die Gäste dringend Punkte, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen.
Mühlenfelds Trainer Mario Pohl sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „Wir wollen unbedingt nachlegen, um Abstand nach unten zu bekommen und unsere Serie halten.“ Besonders die zuletzt gezeigten Leistungen stimmen ihn zuversichtlich. „Die Jungs setzen unsere Vorgaben momentan sehr gut um und gehen jeden Gegner gleich an. In der Liga ist alles möglich und wir sind für Sonntag auch gut vorbereitet.“ Personell kann Pohl fast aus dem Vollen schöpfen, denn „die Urlauber sind zurück, es fehlen nur die Langzeitverletzten“.
Auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft stimmt den Trainer optimistisch. „Wir haben eine gute Stimmung im Team und werden alles dafür tun, um weiter erfolgreich zu bleiben“, betont Pohl. Nach dem 4:3-Erfolg beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide geht seine Elf mit breiter Brust in das Heimspiel.
Auf Seiten der Gäste erwartet Co-Trainer Rik Balk eine intensive Begegnung. „Am Sonntag erwartet uns beim TSV Mühlenfeld eine schwierige Aufgabe. Die Mühlenfelder stecken zwar mitten im Abstiegskampf, haben aber letzte Woche einen Coup gegen Krähenwinkel/Kaltenweide gelandet und ihre Position zum Ende der Hinserie stark verbessert.“
Die deutliche Niederlage in Godshorn sieht Balk kritisch: „Wir haben keine unserer Vorgaben umsetzen können und gerade in der ersten Halbzeit eine nicht zu entschuldigende Leistung gezeigt.“ Für Sonntag fordert er eine klare Reaktion. „Wie oft in dieser Serie schlagen wir uns meist selbst, anstatt ausgespielt zu werden, weil wir es uns zu kompliziert machen. Wir müssen nun einfach nach dem Motto 'Geht’s raus und spielt Fußball' verfahren.“
Ein Blick auf die letzten direkten Duelle in der Liga zeigt, dass beide Teams auf Augenhöhe agieren. Im April trennten sie sich 1:1, im Oktober 2024 hatte Mühlenfeld mit 2:1 die Nase vorn. Auch diesmal dürfte es ein enges Spiel werden.