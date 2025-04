Mühlenfeld überrascht in Hildesheim und sammelt Big-Points

Es war eine recht spannende Partie, in der Newroz mit viel Ballbesitz auftrumpfte, aber keine klaren Torchancen erspielte. "Wir haben sehr gut verteidigt und immer wieder Nadelstiche gesetzt." sah Mühlenfelds Coach Mario Pohl. Dennoch ging es mit einem torlosen 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit startete ähnlich, wie die erste, mit Ballbesitz für Newroz und Kontern der Gäste. Einer dieser Konter führte dann in der 50. Minute zum 0:1 durch Justin Wesley Drechsler, der sein siebtes Saisontor erzielte. Drechsler und Hellwig hatten auch weitere Chancen, um auf 0:2 zu stellen, verpassten aber.

Die Verteidigungsarbeit der Gäste funktionierte weiter und Newroz konnte kein Tor mehr erzielen. Der Auswärtssieg wurde eingetütet. "Ich denke, dass es nicht unverdient war. Insgesamt eine sehr gute Teamleistung mit sehr leidenschaftlicher Einstellung." resümierte Pohl. Durch den Sieg sprang Mühlenfeld auf Platz elf und steht nun bei 30 Punkten. Newroz ist nun sechster Platz und verpasste den Sprung auf Rang drei.

"Nun heißt es nachlegen gegen einen direkten Konkurrenten:" so Pohl weiter. Am kommenden Wochenende empfängt der TSV den VfL Bückeburg, während Newroz zeitgleich in Barsinghausen ran muss.