Mühlenfeld gegen Bruchhausen-Vilsen: Gäste hadern mit dem Schiri

Die Gastgeber bestimmten die Anfangsphase klar. „Wir waren spielbestimmend und hätten in Führung gehen müssen“, sagte TSV-Trainer Mario Pohl. Trotz guter Chancen blieb der Treffer aus. „Danach haben wir etwas die Geduld verloren und sind in Konter gelaufen.“ Einer dieser schnellen Gegenstöße führte kurz nach der Pause zum 1:0, als Nick Brockmann in der 47. Minute für die Gäste traf.

Mühlenfeld reagierte entschlossen und erhöhte den Druck. In der 62. Minute erzielte Justin Wesley Drechsler den Ausgleich und drehte die Partie acht Minuten später mit seinem zweiten Treffer. Bruchhausen-Vilsen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam prompt zurück. Nur zwei Minuten nach dem Rückstand glich Marvin Glander mit einem „starken Fernschuss“ zum 2:2 aus. Beide Mannschaften suchten anschließend den entscheidenden Treffer, ließen jedoch ihre Möglichkeiten liegen. „Es war insgesamt nicht einfach und wir müssen mit dem einen Punkt zufrieden sein“, sagte Pohl.

SVB-Trainer Torsten Klein sah die Partie deutlich kritischer. „Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Natürlich war der Punkt nett und auch mehr als verdient, trotzdem gab es mehrere Schiedsrichterentscheidungen, die extrem schwer zu akzeptieren waren.“ Besonders die Szene in der 87. Minute sorgte für Ärger. „Unser Angreifer Madun stellt den Fuß deutlich vor den Ball, der Verteidiger will klären und räumt ihn komplett ab. Aus meiner Sicht gibt es dabei keine zwei Meinungen." Das geht auch aus einer dem Verein vorliegenden Videoaufnahme hervor.

Klein sprach von einem Spiel, das sich zunehmend gegen seine Mannschaft entwickelte. „Am Ende war es nur noch gegen uns. Er hat in jeder Situation gegen uns entschieden und mit gelben Karten nur so um sich geworfen. Der Schiedsrichter hatte großen Einfluss auf das Ergebnis.“ Die Leistung seines Teams stellte er dennoch heraus. „Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht, vielleicht sogar das beste bislang.“

Trotz der verpassten Siegchance hob Klein die Moral seiner Mannschaft hervor. „Was mich trotz allem freut, ist die Leistung meiner Mannschaft. Das war wirklich sehr stark. Aber es ist eben schwer, wenn man am Ende gefühlt gegen zwölf Mann spielt.“