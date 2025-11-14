Archivbild SV Bruchhausen-Vilsen – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Mühlenfeld gegen Bruchhausen-Vilsen: Duell alter Bekannter Der TSV Mühlenfeld trifft im ersten Landesliga-Duell beider Teams auf den SV Bruchhausen-Vilsen. Beide Teams kennen sich gut. Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover Mühlenfeld SV B-Vilsen Torsten Klein Mario Pohl

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der TSV Mühlenfeld am 17. Spieltag der Landesliga Hannover den SV Bruchhausen-Vilsen. Während der Tabellenneunte zuletzt beim Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld mit 0:3 verlor, reist der SVB mit frischem Selbstvertrauen an.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld Mühlenfeld SV Bruchhausen-Vilsen SV B-Vilsen 15:00 live PUSH Für Mühlenfeld endete in Hemmingen eine Serie von vier ungeschlagenen Spielen, dennoch zeigt die Formkurve klar nach oben. Das Duell mit Bruchhausen-Vilsen ist die erste Begegnung beider Teams in der Landesliga, in der früheren Bezirksliga trafen sie dagegen regelmäßig aufeinander – meist mit Vorteilen für den TSV.

Auch Mühlenfeld geht ambitioniert in die Begegnung. „Wir wollen unbedingt den Heimdreier und eine gute Hinrunde abschließen“, betonte Trainer Mario Pohl. „Nach Startproblemen haben wir uns gefestigt und wollen das bestätigen. Wir wissen, was wir dafür tun müssen und kennen den Gegner.“ Personell kann Pohl fast aus dem Vollen schöpfen. „So wie es aussieht, sind alle an Bord“, sagte er. „Die Jungs haben eine gute Trainingswoche hingelegt und machen es uns schwer bei der Entscheidung für die Startelf. Wir freuen uns auf Sonntag.“