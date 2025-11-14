Mühlenfeld gegen Bruchhausen-Vilsen: Duell alter Bekannter

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der TSV Mühlenfeld am 17. Spieltag der Landesliga Hannover den SV Bruchhausen-Vilsen. Während der Tabellenneunte zuletzt beim Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld mit 0:3 verlor, reist der SVB mit frischem Selbstvertrauen an.
Für Mühlenfeld endete in Hemmingen eine Serie von vier ungeschlagenen Spielen, dennoch zeigt die Formkurve klar nach oben. Das Duell mit Bruchhausen-Vilsen ist die erste Begegnung beider Teams in der Landesliga, in der früheren Bezirksliga trafen sie dagegen regelmäßig aufeinander – meist mit Vorteilen für den TSV.
Auch Mühlenfeld geht ambitioniert in die Begegnung. „Wir wollen unbedingt den Heimdreier und eine gute Hinrunde abschließen“, betonte Trainer Mario Pohl. „Nach Startproblemen haben wir uns gefestigt und wollen das bestätigen. Wir wissen, was wir dafür tun müssen und kennen den Gegner.“
Personell kann Pohl fast aus dem Vollen schöpfen. „So wie es aussieht, sind alle an Bord“, sagte er. „Die Jungs haben eine gute Trainingswoche hingelegt und machen es uns schwer bei der Entscheidung für die Startelf. Wir freuen uns auf Sonntag.“
Bruchhausen-Vilsen stoppte mit dem 4:2-Auswärtserfolg in Tündern eine Negativserie und schöpft neuen Mut. „Wir wollen die Euphorie aus dem Auswärtssieg in Tündern mitnehmen. Die Trainingswoche war gut und wir fahren nach Mühlenfeld, um unbedingt etwas Zählbares mitzunehmen. Wir wollen den Abstand halten oder vielleicht sogar verringern“, sagte Trainer Torsten Klein. Seine Mannschaft erwartet ein bekanntes Duell. „Es wird ein schweres Auswärtsspiel und ich hoffe auf eine Begegnung auf Augenhöhe. Wir kennen Mühlenfeld gut, weil wir in den vergangenen Jahren regelmäßig gegeneinander gespielt haben. Die Mannschaft ist mit Tobias Alka und Justin Wesley Drechsler im Angriff sehr stark besetzt. Dazu kommt Felix Berger.“
Der Coach bereitete sein Team gezielt auf die Partie vor. „Wir haben uns über intensives Zweikampftraining vorbereitet, dazu viele Abschlüsse geübt. Das müssen wir weiter verbessern“, erklärte Klein. „Wir erwarten ein sehr intensives Spiel. Ich hoffe auch, dass es stattfindet, weil wir kadertechnisch nahezu komplett sind. Damit steht einem schönen und hoffentlich erfolgreichen Fußballspiel nichts im Wege.“