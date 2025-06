Mühlenfeld beendet Kaderplanung mit internationaler Erfahrung

Vom Bezirksligisten Türkspor Wunstorf wird Mahir Bingöl zum TSV Mühlenfeld wechseln. Ausgebildet wurde der Defensivmann beim TSV Havelse, wo er unter anderem vom Mühlenfeld-Coach Mario Pohl trainiert wurde. Seine ersten Schritte im Herrenbereich macht der Türke für den SC Hemmingen-Westerfeld, wo er auf 37 Spiele in der Landesliga kam.

Daraufhin zog es Bingöl in die USA, wo er aufgrund eines Stipendiums spielen konnte. 2023 kehrte der Verteidiger dann zurück nach Deutschland zum 1. FC Wunstorf in die Landesliga, wo weitere 34 Spiele in der sechsten Liga hinzukamen. Zur Rückrunde der abgelaufenen Saison entschied sich Bingöl dann für einen Wechsel zum Stadtkonkurrenten Türkspor Wunstorf in die Bezirksliga, wo weitere elf Einsätze hinzukamen, alle über die vollen 90 Minuten.