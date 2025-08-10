Mühlen zerlegt Firrel, Melle erneut Remis, Bevern gewinnt deutlich

Zweiter Spieltag der Landesliga Weser-Ems! Unter der Woche waren einige Teams im Bezirkspokal unterwegs, doch jetzt ging es wieder um reine Punkte. Während Esens und Eintracht Nordhorn nach zwei Partien noch punktlos sind, konnten Mühlen und Lohne II beide Partien gewinnen und grüßen von ganz oben..

Im Aufsteigerduell ging Eintracht Nordhorn schon nach einer Minute durch Tydan Frame in Führung. Noch vor der Pause glich Anton Wessels aus und nach gut einer Stunde drehte Tim Tönnies die Partie endgültig. Nordhorn versuchte alles und machten auf. Das nutzte Lohne und Dennis Weber machte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf. Traumstart in die Saison für Lohne II.

Eine gebrauchte Woche für Nordhorn und eine torreiche Woche für Bevern. Unter der Woche verloren die Nordhorner klar im Pokal, während Bevern 9:0 gegen Visbek gewann. Und die Schwarz-Gelben machten genau da weiter, Tore zu schießen. Fünf verschiedene Torschützen trafen gegen Nordhorn, wobei es bis zur 60. Minute nur 1:0 stand. Nach vier Ligasiegen in Serie gegen Bevern, also wieder eine Niederlage für Vorwärts..

Brake setzte ein Ausrufezeichen am ersten Spieltag, doch Schüttorf zeigte sich stark beim Auftritt in der Ferne. Richard Neesen erzielte nach 34 Minuten das 0:1. Dieses Ergebnis hielt sich bis kurz vor dem Ende und Brake machte auf. Denis Salkovic und Marc Knoop machten dann in der absoluten Schlussphase den Sack zu und Schüttorf feierte den ersten Saisonsieg.

Beide Teams starteten mit einer Niederlage in die Saison und wollten die ersten Punkte einfahren. Dabei erzielte Dilges Al Bagari nach gut einer Stunde das 1:0. Rund zehn Minuten später legte Flemming Sager das zweite Tor nach und der Sieg war eingetütet. Nach dem Pokalaus unter der Woche, war es eine enttäuschende Woche für den Aufsteiger Esens.

In der jüngsten Vergangenheit konnte Melle drei Mal in Serie gegen Papenburg gewinnen. Am heutigen Sonntag sah es wieder gut aus, als Tommy Claushallmann nach 18 Minuten einen Elfmeter verwandelte. Doch auf der Gegenseite trafen Ole Eucken per Elfmeter und Niklas Papen, innerhalb von fünf Minuten und drehten die Partie. Immerhin einen Punkt rettete Joker Marian Radtke den Gästen, sodass Melle das zweite Remis in Serie holte.

Bereits zur Pause führte Mühlen 4:0 und trotzte den schweren Partien, die man in der Vergangenheit gegen Firrel spielte. Nach 90 Minuten hieß es unglaublich 0:8 und Mühlen feierte den zweiten Saisonsieg, um von ganz oben zu grüßen. Beim Kantersieg trafen Jan Leiber und Hüsnü Ogur doppelt.

Das 1:0 von Kacper Lazaj konterte Tade Niehues mit dem Pausenpfiff, doch in der zweiten Hälfte kam nur Garrel. Gerrit Ideler, Fin Tiedeken und Philipp Iwo sorgten für den klaren Heimsieg, sodass man das Pokalaus gegen Altenoythe fast vergessen machen konnte.