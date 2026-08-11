Mühlen zeigt Pewsums "Schwächen auf" und ist Tabellenführer

– Foto: Jens Doden

Der SV Grün-Weiß Mühlen hat am zweiten Spieltag einen deutlichen Auswärtssieg eingefahren. Beim TuS Pewsum setzte sich Mühlen mit 6:0 durch. Pewsum-Torhüter Joachim Groenewold erkannte die Überlegenheit des Gegners anschließend zweifelsfrei an. Mühlen übernahm nun die Tabellenführung.

Mühlen stellte die Weichen bereits früh auf Sieg. In der 15. Minute verwandelte Leiber einen Foulelfmeter zum 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Lorenz Lagemann auf 2:0, ehe Benjamin Willenbrink bereits in der 19. Minute den dritten Treffer nachlegte.

„Man hat sehr gemerkt, dass GW Mühlen zu den Top-Favoriten auf die Meisterschaft gehört“, sagte Groenewold. Der Torhüter des TuS musste mit seiner Mannschaft bereits vor der Pause den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Michael Kolbeck erhöhte in der 36. Minute auf 4:0.

Auch nach dem Seitenwechsel setzte Mühlen seine deutliche Führung weiter aus. Leiber erzielte in der 58. Minute zunächst das 5:0. Fünf Minuten später bekam Grün-Weiß erneut einen Foulelfmeter zugesprochen, den Leiber ebenfalls verwandelte und damit seinen Dreierpack zum 6:0-Endstand komplettierte.

Groenewold sah den Gegner über die gesamte Partie deutlich im Vorteil. „Sie haben über weite Teile das Spiel klar dominiert und uns unsere Schwächen aufgezeigt.“

Für Pewsum gilt es nach der deutlichen Niederlage nun, die Partie aufzuarbeiten und den Blick auf die nächste Aufgabe zu richten. „An diesen Schwächen können und werden wir arbeiten, sodass wir am Sonntag in Dinklage wieder bestmöglich vorbereitet sind“, kündigte Groenewold an. Für Mühlen geht es bereits am morgigen Donnerstag mit dem Heimspiel gegen den VfL Wildeshausen weiter.