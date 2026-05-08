Mühlen will sich "gut aus der Saison verabschieden" und Esens schlagen

– Foto: Robert Gertzen

Mit dem TuS Esens erwartet Grün-Weiß Mühlen laut Trainer Andreas Hinrichs eine unangenehme Aufgabe. Der Coach beschreibt den kommenden Gegner als „eine Mannschaft, die sehr physisch, sehr zweikampfstark und taktisch diszipliniert daherkommt“, weshalb Esens „sehr, sehr schwer zu bespielen“ sei. Zudem sieht Hinrichs „eine Stärke bei Standards“.

Auch das Hinspiel ist bei den Mühlenern noch präsent. „Es war extrem knapp“, erinnerte sich Hinrichs. „Sie haben lange 1:0 gegen uns geführt und wir hatten wirklich große Mühe, in die Zweikämpfe zu kommen und dagegen zu halten.“ Genau dort müsse sich seine Mannschaft nun steigern: „Das müssen wir auf jeden Fall am Wochenende besser machen, ansonsten wird das ein extrem schwieriges Spiel.“ Mühlen gewann das Hinspiel dennoch mit 4:2 und würde dieses Ergebnis wohl gerne wiederholen.

Zusätzlich erwartet Hinrichs einen hochmotivierten Gegner, da Esens mitten im Abstiegskampf steckt. „Mit einem Dreier können sie wieder Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze herstellen“, erklärte er. Deshalb gehe er davon aus, „dass sie maximal motiviert in dieses Spiel reingehen“. Aktuell steht Esens mit 23 Punkte auf Platz 14. „Nichtsdestotrotz sind auch wir gut drauf, hatten jetzt eine gute Trainingswoche und die Stimmung ist gut.“ Seine Mannschaft freue sich auf die Begegnung, bei der „zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide gewinnen wollen“. Für Hinrichs kann das „ein sehr ansehnliches und intensives Spiel“ werden, „auf das sich auch die Zuschauer freuen können“.