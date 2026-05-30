Mühlen "will nochmal dran glauben" und muss dafür Papenburg schlagen

„Für Papenburg ist der Meisterschaftszug jetzt abgefahren“, erklärte Hinrichs. Dennoch rechnet er mit einem intensiven Spiel: „Trotzdem werden sie sicherlich motiviert sein, werden sie heiß sein. und werden von Ralf Ammermann gut eingestellt werden.“ Die Blau-Weißen stehen auf Platz fünf und durch den achten Platz in der Rückrundentabelle aus dem Titelrennen rausgeflogen.

Auch die Erfahrungen aus den vergangenen Duellen sprechen laut Hinrichs für eine enge Partie: „Die Spiele gegen Papenburg waren ja auch immer sehr, sehr eng.“ Besonders die Qualität des Gegners hebt der Trainer hervor: „Papenburg ist eine Mannschaft, die sehr spielstark ist, ein sehr gutes Zentrum hat und außerdem taktisch gut eingestellt ist.“ Mühlen gewann nur eines der vergangenen sechs direkten Duelle gegen Papenburg. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 2:2. Spannung ist vorprogrammiert.

Für GW Mühlen ist die Ausgangslage im Aufstiegsrennen klar. „Wenn wir nochmal daran glauben wollen, dass es vielleicht reichen könnte für ganz oben, dann müssen wir beide Spiele gewinnen“, betonte Hinrichs. Gleichzeitig weiß er, dass seine Mannschaft auf Patzer der Konkurrenz angewiesen ist: „Wenn wir das Spiel gegen Papenburg gewinnen, dann haben wir auf jeden Fall am letzten Spieltag noch die Chance, Meister zu werden.“ Aktuell stehen die Grün-Weißen mit 57 Punkten auf Platz drei. Garrel auf Rang zwei hat einen Zähler mehr und wiederum einen Zähler mehr hat Vorwärts Nordhorn, das von ganz oben grüßt.