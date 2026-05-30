Mühlen "will nochmal dran glauben" und muss dafür Papenburg schlagen

Vor dem Spiel gegen Papenburg blickt GW-Mühlen-Trainer Andreas Hinrichs auf eine anspruchsvolle Aufgabe gegen einen spielstarken Gegner. Trotz der tabellarischen Situation erwartet er eine hochmotivierte Mannschaft aus Papenburg. Für Hinrichs wird es das letzte Heimspiel in Mühlen sein, bevor er beim VfL Oythe startet.
„Für Papenburg ist der Meisterschaftszug jetzt abgefahren“, erklärte Hinrichs. Dennoch rechnet er mit einem intensiven Spiel: „Trotzdem werden sie sicherlich motiviert sein, werden sie heiß sein. und werden von Ralf Ammermann gut eingestellt werden.“ Die Blau-Weißen stehen auf Platz fünf und durch den achten Platz in der Rückrundentabelle aus dem Titelrennen rausgeflogen.
Auch die Erfahrungen aus den vergangenen Duellen sprechen laut Hinrichs für eine enge Partie: „Die Spiele gegen Papenburg waren ja auch immer sehr, sehr eng.“ Besonders die Qualität des Gegners hebt der Trainer hervor: „Papenburg ist eine Mannschaft, die sehr spielstark ist, ein sehr gutes Zentrum hat und außerdem taktisch gut eingestellt ist.“ Mühlen gewann nur eines der vergangenen sechs direkten Duelle gegen Papenburg. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit einem 2:2. Spannung ist vorprogrammiert.
Für GW Mühlen ist die Ausgangslage im Aufstiegsrennen klar. „Wenn wir nochmal daran glauben wollen, dass es vielleicht reichen könnte für ganz oben, dann müssen wir beide Spiele gewinnen“, betonte Hinrichs. Gleichzeitig weiß er, dass seine Mannschaft auf Patzer der Konkurrenz angewiesen ist: „Wenn wir das Spiel gegen Papenburg gewinnen, dann haben wir auf jeden Fall am letzten Spieltag noch die Chance, Meister zu werden.“ Aktuell stehen die Grün-Weißen mit 57 Punkten auf Platz drei. Garrel auf Rang zwei hat einen Zähler mehr und wiederum einen Zähler mehr hat Vorwärts Nordhorn, das von ganz oben grüßt.
Die Stimmung innerhalb der Mannschaft sei entsprechend positiv. „Die Jungs sind heiß und freuen sich auf das Spiel“, sagte Hinrichs vor der Partie. Das Ziel sei klar formuliert: „Wir hoffen einfach, dass wir mit einem Dreier den Druck auf die anderen beiden Mannschaften aufrechterhalten können.“
Unabhängig vom Ausgang der Saison zog der Trainer bereits ein positives Zwischenfazit: „Ich glaube, so oder so haben wir eine sehr, sehr gute Saison gespielt, worauf man stolz sein kann. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir nochmal das Maximum rausholen.“
Anpfiff ist dann am morgigen Sonntag um 15.00 Uhr.