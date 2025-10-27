Mühlen und Papenburg gewinnen Topspiel, Lohne schlägt Firrel

n einem unglaublichen Offensivspiel setzte sich Tabellenführer SC Blau-Weiß Papenburg mit 5:4 beim VfL Oldenburgdurch. Schon nach 46 Minuten führten die Gäste mit 3:0, ehe Oldenburg mit einem Dreierpack innerhalb von fünf Minuten ausglich. Am Ende hatte Papenburg dank Torjäger Ole Eucken (Foulelfmeter, 77.) und Eric Bruns (82.) das glücklichere Ende für sich. Marcel Rassmann sorgte in der Nachspielzeit nur noch für Ergebniskosmetik. Oldenburg indes verlor erstmals nach sechs ungeschlagenen Partien.

Ein umkämpftes Spiel sahen die Zuschauer in Firrel, wo BW Lohne II mit 2:1 gewann. Justus Conrady brachte die Gäste früh per Elfmeter in Führung (14.), Fynn Dauny legte kurz darauf nach (26.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lohnes Nilo Eggimann (60.) drängte Firrel auf den Anschluss, doch erst Michael Olbrys traf in der Nachspielzeit (90.+5) – zu spät für eine Wende. Lohne setzte sich nach dem ersten Sieg nach fünf Niederlagen in Folge von Firrel ab auf drei Punkte.