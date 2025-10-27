 2025-10-27T08:53:35.915Z

Ligabericht
– Foto: René Diebel

Mühlen und Papenburg gewinnen Topspiel, Lohne schlägt Firrel

Garrel weiter auf Kurs

Wetterbedingt fanden am vergangenen Wochenende nur vier Spiele der Landesliga Weser-Ems statt, doch diese hatten es in sich und einige Spitzenteams waren in packenden Begegnungen im Einsatz. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
4
5
Abpfiff

n einem unglaublichen Offensivspiel setzte sich Tabellenführer SC Blau-Weiß Papenburg mit 5:4 beim VfL Oldenburgdurch. Schon nach 46 Minuten führten die Gäste mit 3:0, ehe Oldenburg mit einem Dreierpack innerhalb von fünf Minuten ausglich. Am Ende hatte Papenburg dank Torjäger Ole Eucken (Foulelfmeter, 77.) und Eric Bruns (82.) das glücklichere Ende für sich. Marcel Rassmann sorgte in der Nachspielzeit nur noch für Ergebniskosmetik. Oldenburg indes verlor erstmals nach sechs ungeschlagenen Partien.

Fr., 24.10.2025, 20:00 Uhr
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
1
2
Abpfiff

Ein umkämpftes Spiel sahen die Zuschauer in Firrel, wo BW Lohne II mit 2:1 gewann. Justus Conrady brachte die Gäste früh per Elfmeter in Führung (14.), Fynn Dauny legte kurz darauf nach (26.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Lohnes Nilo Eggimann (60.) drängte Firrel auf den Anschluss, doch erst Michael Olbrys traf in der Nachspielzeit (90.+5) – zu spät für eine Wende. Lohne setzte sich nach dem ersten Sieg nach fünf Niederlagen in Folge von Firrel ab auf drei Punkte.

Gestern, 15:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
2
0
Abpfiff

Auch BV Garrel sammelte beim 2:0-Heimsieg gegen TuS Esens drei wichtige Punkte. Kacper Lazaj (28.) brachte die Hausherren in Führung, sah später aber Gelb-Rot (57.). In Unterzahl erhöhte Fin Tiedeken (75.) und sicherte Garrel den Sieg. Mit dem dritten Dreier in Serie bleibt die Bury-Elf im Spitzenfeld der Tabelle.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
3
2
Abpfiff

m Duell Zweiter gegen Fünfter behauptete sich GW Mühlen mit 3:2 gegen den FC Schüttorf 09. Nach einer frühen Führung durch Benjamin Willenbrink (22.) und dem 2:0 von Tom Ungemach (64.) wurde es noch einmal spannend, als Sam Martron (70.) verkürzte. Doch Jan Leiber verwandelte kurz darauf einen Elfmeter (75.) zum 3:1, ehe Steffen Kronemeyer in der Nachspielzeit nur noch das 3:2 gelang. Mühlen bleibt Papenburg dicht auf den Fersen, Schüttorf ist seit drei Spielen ohne Sieg und rutscht ab.

