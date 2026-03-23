 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Mühlen und Papenburg gewinnen Spitzenspiele

Esens siegt gegen Dinklage

von NK · 23.03.2026, 21:48 Uhr · 0 Leser
– Foto: Detlev Drobeck

Verlinkte Inhalte

Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Der Titelkampf in der Landesliga Weser-Ems bleibt hochspannend. Nach dem aktuellen Spieltag stehen gleich drei Teams punktgleich an der Spitze, während dahinter ebenfalls Bewegung in der Tabelle bleibt. Besonders im Fokus: klare Siege, ein enges Topspiel und mehrere richtungsweisende Duelle.

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
0
4
Abpfiff

Der SV Bevern setzte ein deutliches Ausrufezeichen im Topspiel und ließ Papenburg keine Chance. Bereits früh brachte Finn Nolting die Gäste in Führung, ehe Lasse Härtel kurz vor und direkt nach der Pause mit einem Doppelpack nachlegte. Den Schlusspunkt setzte erneut Nolting. Mit dem klaren Erfolg behauptet Bevern seine Spitzenposition im engen Titelrennen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
1
0
Abpfiff

Im Spitzenspiel setzte sich Tabellenführer Mühlen knapp durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte fiel die Entscheidung direkt nach Wiederanpfiff durch Lorenz Lagemann. Nordhorn hatte im Anschluss mehr Ballbesitz, fand aber kaum klare Abschlüsse, sodass Mühlen den knappen Vorsprung über die Zeit brachte.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
3
2
Abpfiff

Garrel drehte ein intensives Spiel nach frühem Rückstand. Nach dem Ausgleich durch Julian Dwertmann brachte ein Foulelfmeter von Patrick Looschen die Wende. Gerrit Ideler erhöhte, ehe Vechta noch einmal verkürzte. Am Ende blieb es beim knappen Heimsieg für Garrel.

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
SV Brake
SV BrakeSV Brake
0
3
Abpfiff

Der SV Brake feierte einen wichtigen Auswärtssieg im Tabellenkeller. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Jan Speer seine Mannschaft kurz vor der Pause in Führung. In der Schlussphase machten Mattes Oltmanns und Dennis Wego alles klar und sorgten für einen verdienten Auswärtserfolg.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
1
0

Der VfL Oldenburg sicherte sich einen knappen Heimsieg gegen Melle. Das frühe Tor von Tade Niehues entschied die Partie, in der sich beide Teams lange neutralisierten.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
2
3
Abpfiff

Vorwärts Nordhorn legte einen Blitzstart hin und führte früh mit zwei Toren. Lohne kämpfte sich zwischenzeitlich zurück, doch die Gäste stellten noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Nach dem Anschlusstreffer blieb es bis zum Schluss spannend, doch Nordhorn brachte den Sieg über die Zeit.

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
4
2
Abpfiff

In einer unterhaltsamen Partie drehte TuS Esens einen frühen Rückstand. Nach dem 0:1 durch Fyn Hollmeyer antworteten Jan Sabath und Daniil Osadets mit einem Doppelschlag. Dinklage kam per Elfmeter noch einmal zurück, doch in der Schlussphase entschieden Remko Til und Niklas Sukowski das Spiel zugunsten der Gastgeber.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
3
0
Abpfiff

Schüttorf wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann souverän gegen das Schlusslicht. Jesko Bühring brachte die Gastgeber früh in Führung, Richard Neesen erhöhte noch vor und nach der Pause und sorgte für klare Verhältnisse.