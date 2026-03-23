Mühlen und Papenburg gewinnen Spitzenspiele

– Foto: Detlev Drobeck

Der Titelkampf in der Landesliga Weser-Ems bleibt hochspannend. Nach dem aktuellen Spieltag stehen gleich drei Teams punktgleich an der Spitze, während dahinter ebenfalls Bewegung in der Tabelle bleibt. Besonders im Fokus: klare Siege, ein enges Topspiel und mehrere richtungsweisende Duelle.

Der SV Bevern setzte ein deutliches Ausrufezeichen im Topspiel und ließ Papenburg keine Chance. Bereits früh brachte Finn Nolting die Gäste in Führung, ehe Lasse Härtel kurz vor und direkt nach der Pause mit einem Doppelpack nachlegte. Den Schlusspunkt setzte erneut Nolting. Mit dem klaren Erfolg behauptet Bevern seine Spitzenposition im engen Titelrennen.

Im Spitzenspiel setzte sich Tabellenführer Mühlen knapp durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte fiel die Entscheidung direkt nach Wiederanpfiff durch Lorenz Lagemann. Nordhorn hatte im Anschluss mehr Ballbesitz, fand aber kaum klare Abschlüsse, sodass Mühlen den knappen Vorsprung über die Zeit brachte.

Garrel drehte ein intensives Spiel nach frühem Rückstand. Nach dem Ausgleich durch Julian Dwertmann brachte ein Foulelfmeter von Patrick Looschen die Wende. Gerrit Ideler erhöhte, ehe Vechta noch einmal verkürzte. Am Ende blieb es beim knappen Heimsieg für Garrel.

Der SV Brake feierte einen wichtigen Auswärtssieg im Tabellenkeller. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brachte Jan Speer seine Mannschaft kurz vor der Pause in Führung. In der Schlussphase machten Mattes Oltmanns und Dennis Wego alles klar und sorgten für einen verdienten Auswärtserfolg.

Der VfL Oldenburg sicherte sich einen knappen Heimsieg gegen Melle. Das frühe Tor von Tade Niehues entschied die Partie, in der sich beide Teams lange neutralisierten.

Vorwärts Nordhorn legte einen Blitzstart hin und führte früh mit zwei Toren. Lohne kämpfte sich zwischenzeitlich zurück, doch die Gäste stellten noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Nach dem Anschlusstreffer blieb es bis zum Schluss spannend, doch Nordhorn brachte den Sieg über die Zeit.

In einer unterhaltsamen Partie drehte TuS Esens einen frühen Rückstand. Nach dem 0:1 durch Fyn Hollmeyer antworteten Jan Sabath und Daniil Osadets mit einem Doppelschlag. Dinklage kam per Elfmeter noch einmal zurück, doch in der Schlussphase entschieden Remko Til und Niklas Sukowski das Spiel zugunsten der Gastgeber.