Mühlen Sohn Cup: Türkspor Neu-Ulm setzt frühes Ausrufezeichen

Der Mühlen Sohn Cup in Blaustein ist mit einem intensiven ersten Turniertag eröffnet worden. Am heutigen Freitag standen in der Lixhalle die Gruppen A und B im Mittelpunkt. Acht Mannschaften, kurze Spielzeiten von zwölf Minuten und ein eng getakteter Ablauf sorgten von Beginn an für hohen Druck. Schon nach wenigen Partien war klar: Dieser Auftakt lebt von Konsequenz, von schnellen Entscheidungen – und von Mannschaften, die das Hallenformat beherrschen.

Ein Turnierstart ohne Anlaufphase Der erste Turniertag des Mühlen Sohn Cups verlangte sofort volle Aufmerksamkeit. Die Gruppen A und B spielten jeweils im Modus jeder gegen jeden, ohne Pausen zum Durchatmen. Fehler wirkten sich unmittelbar auf die Tabelle aus, Unentschieden hatten ebenso Gewicht wie deutliche Siege. Die Halle entwickelte früh eine dichte Atmosphäre, getragen von dem Wissen, dass jeder Punkt über den weiteren Turnierweg entscheidet.

SGM Aufheim Holzschwang als Verfolger Die SGM Aufheim Holzschwang schloss die Gruppe A auf Rang zwei ab. Mit neun erzielten Treffern und fünf Punkten blieb das Team im direkten Windschatten des Gruppensiegers. Auffällig war die Konstanz über alle Spiele hinweg. Aufheim Holzschwang ließ sich weder von Rückständen noch von deutlichen Ergebnissen anderer Begegnungen aus dem Konzept bringen und sammelte die notwendigen Punkte, um sich eine gute Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf zu sichern.

Gruppe A: Türkspor Neu-Ulm mit Dominanz In der Gruppe A setzte Türkspor Neu-Ulm den klarsten sportlichen Akzent des Abends. Mit 15:2 Toren und sieben Punkten sicherte sich das Team den ersten Platz. Besonders der deutliche Sieg gegen den FC Straß prägte das Bild dieser Gruppe. Zugleich zeigte sich Türkspor Neu-Ulm stabil genug, um auch in engen Spielen Punkte mitzunehmen. Das Unentschieden gegen die SGM Aufheim Holzschwang unterstrich, dass Dominanz im Hallenfußball nicht immer Kontrolle bedeutet, sondern auch das Aushalten knapper Phasen.

FC Blautal und FC Straß im Kampf um Anschluss

Der FC Blautal 2001 und der FC Straß fanden sich in Gruppe A in der Rolle der Herausforderer wieder. Blautal sammelte zwei Punkte und zeigte vor allem in den Unentschieden seine Fähigkeit, Spiele offen zu halten. Der FC Straß hingegen musste sich mit einem Punkt begnügen und geriet vor allem defensiv unter Druck. Die hohe Gegentorzahl spiegelte wider, wie gnadenlos die Halle Fehler bestraft.

Gruppe B: Hüttisheim behauptet sich an der Spitze

In der Gruppe B entwickelte sich ein deutlich engeres Bild. Der FC Hüttisheim beendete den Abend mit sieben Punkten und 8:5 Toren auf Platz eins. Die Mannschaft gewann ihre direkten Duelle und behauptete sich auch in Spielen, die lange offen blieben. Hüttisheim überzeugte weniger durch hohe Ergebnisse als durch Effizienz und eine stabile Grundordnung.

Olympia Laupheim bleibt dran

Der FV Olympia Laupheim folgte mit fünf Punkten auf Rang zwei. Mit zehn erzielten Treffern stellte Laupheim die offensiv auffälligste Mannschaft der Gruppe, ließ aber defensiv mehr zu als der Gruppensieger. Diese Mischung aus Durchschlagskraft und Risiko sorgte für mehrere torreiche Begegnungen und hielt die Gruppe bis zum letzten Spiel offen.

Offenhausen mit solidem Auftritt

Der SV Offenhausen sammelte vier Punkte und platzierte sich auf Rang drei. Die Mannschaft zeigte sich kompakt und nutzte ihre Chancen konsequent, blieb aber in den entscheidenden Momenten ohne den letzten Zugriff auf die Spitze. Dennoch blieb Offenhausen über weite Strecken im Rennen um die oberen Plätze und präsentierte sich als unbequemer Gegner.

SV Mähringen ohne Ertrag

Für den SV Mähringen verlief der Auftakt ernüchternd. Ohne Punktgewinn und mit einer hohen Gegentorzahl blieb das Team am Tabellenende der Gruppe B. Trotz einzelner ordentlicher Phasen fehlte es an Stabilität, um die Spiele über zwölf Minuten hinweg offen zu halten.

Der erste Turniertag als Standortbestimmung

Nach dem heutigen Auftaktabend zeichnet sich ein erstes Bild ab. Türkspor Neu-Ulm und der FC Hüttisheim haben ihre Gruppen angeführt, doch auch die Verfolger haben ihre Ambitionen unterstrichen. Die enge Taktung, die kurzen Spielzeiten und die hohe Torfrequenz zeigen bereits am ersten Tag, wie wenig Raum für Fehler bleibt.

Ausblick auf die kommenden Tage

Mit dem Abschluss der Gruppen A und B ist der Mühlen Sohn Cup jedoch erst eröffnet. Am morgigen Samstag und am Sonntag erweitert sich das Teilnehmerfeld deutlich, die Spielzeiten ändern sich, und neue Konstellationen entstehen. Der erste Turniertag hat dabei die Maßstäbe gesetzt: Tempo, Konsequenz und mentale Stabilität sind die Schlüssel – wer sie nicht mitbringt, wird in diesem Turnier schnell eingeholt.