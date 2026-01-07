Mühlen Sohn Cup: Drei Tage Hallenfußball in Blaustein

Der Mühlen Sohn Cup in Blaustein steht für Hallenfußball mit Ausdauer und Tiefe. Vom 9. bis 11. Januar 2026 richtet der TSV Blaustein in der Lixhalle das 40. Blausteiner Hallenturnier aus. Über drei Turniertage hinweg treffen zahlreiche Herrenmannschaften aus der Region und dem weiteren Umfeld aufeinander. Unterschiedliche Spielzeiten, mehrere Vorrundengruppen und ein umfangreicher K.-o.-Block machen das Turnier zu einem der vielschichtigsten Hallenwettbewerbe der Region. Es ist ein Turnier, das nicht von einem Abend lebt, sondern von einer stetigen sportlichen Verdichtung.

Freitag: Auftakt mit klarer Taktung Der Turnierstart erfolgt am Freitag, 9. Januar 2026, um 18 Uhr. In den Gruppen A und B beginnt die Vorrunde mit jeweils vier Mannschaften. Gruppe A ist mit der SGM Aufheim Holzschwang, dem FC Blautal 2001, dem FC Straß und Türkspor Neu-Ulm besetzt. Gruppe B umfasst den SV Offenhausen, den FC Hüttisheim, den SV Mähringen und den FV Olympia Laupheim. Die enge Abfolge der Spiele lässt von Beginn an keinen Raum für längere Anlaufphasen. Jeder Punktgewinn hat unmittelbare Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf.

Ein Traditions­turnier mit besonderer Spannweite Der Mühlen Sohn Cup ist mehr als ein klassisches Abendturnier. Die 40. Auflage erstreckt sich über drei Tage und verlangt von den teilnehmenden Mannschaften Anpassungsfähigkeit und Konstanz. Während an den ersten beiden Tagen in kurzen Zwölf-Minuten-Partien um Punkte gerungen wird, erhöht sich die Spielzeit am Sonntag auf 14 Minuten. Diese Struktur verändert den Charakter des Wettbewerbs spürbar und verleiht dem Finaltag ein eigenes Gewicht.

Die Gruppenphase als erster Filter

Bereits am Freitag zeigt sich, wie schnell das Hallenformat entscheidet. Innerhalb weniger Minuten können Tabellenkonstellationen kippen, denn jede Mannschaft absolviert mehrere Spiele in kurzer Zeit. Diese Dichte ist typisch für den Mühlen Sohn Cup und sorgt früh für sportliche Schärfe. Die Ergebnisse des Abends bestimmen die Ausgangslage für die folgenden Turniertage und geben erste Hinweise auf Form und Stabilität.

Samstag: Breite und Vielfalt auf vier Feldern

Der Samstag bringt eine deutliche Ausweitung des Teilnehmerfeldes. In den Gruppen C bis F steigen weitere Mannschaften ein. In der Gruppe C treffen SGM Senden-Ay, ESC Ulm, SSV Ehingen-Süd und SC Türkgücü Ulm aufeinander. Die Gruppe D vereint SV Blau-Weiß Greußen, SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, TSV Herrlingen und FC Srbija Ulm. In der Gruppe E stehen FV Asch-Sonderbuch, SV Grimmelfingen, SV Ljiljan Ulm und SV Salamander Kornwestheim. Die Gruppe F schließlich gehört dem Gastgeber TSV Blaustein sowie KSC Ehingen, FC Birumut Ulm und FC Blaubeuren. Diese Vielfalt macht den Samstag zu einem sportlichen Marathon mit vielen unterschiedlichen Spielstilen.

Der Sonntag als Entscheidungstag

Am Sonntag, 11. Januar 2026, verändert sich das Turnierformat deutlich. Die Spielzeit steigt auf 14 Minuten, und die Vorrundenergebnisse fließen in eine neue Gruppen- und K.-o.-Struktur ein. Um 12 Uhr beginnen die Spiele der neu gebildeten Gruppen, in denen sich die qualifizierten Mannschaften messen. Diese Phase verlangt mehr Kontrolle und Kondition, da Fehler schwerer zu korrigieren sind und die Spielzeit längere Belastung mit sich bringt.

K.-o.-Runde und Trostrunde als doppelte Bühne

Nach der Gruppenphase folgen ab 15:20 Uhr die Viertelfinals. Parallel dazu wird eine Trostrunde ausgespielt, sodass alle Mannschaften bis zum Ende des Turniers im Einsatz bleiben. Diese Struktur sorgt für durchgehende Spannung in der Halle und ermöglicht jedem Team einen sportlichen Abschluss, unabhängig vom Abschneiden in den entscheidenden Spielen.

Finalblock mit gesteigerter Intensität

Die Halbfinals beginnen um 16:50 Uhr und markieren den Übergang in die entscheidende Phase. Spiel um Platz drei und Finale folgen am frühen Abend. Mit 14 Minuten Spielzeit entscheidet hier nicht nur Effizienz, sondern auch die Fähigkeit, das Tempo zu kontrollieren und unter Druck stabil zu bleiben. Das Finale um 18:05 Uhr bildet den Schlusspunkt eines langen Turnierwochenendes.

Ein Turnier mit eigener Dramaturgie

Der Mühlen Sohn Cup lebt von seiner Länge und seinem Aufbau. Während viele Hallenturniere auf einen kompakten Abend setzen, entfaltet sich dieses Turnier Schritt für Schritt. Jede Phase stellt andere Anforderungen, jede Gruppe bringt neue Konstellationen hervor. Die Lixhalle wird über drei Tage hinweg zum Treffpunkt für Spieler, Verantwortliche und Zuschauer.