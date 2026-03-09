Mühlen siegt "souverän" und "verdient" gegen formstarken SV Brake

Der SV Grün-Weiß Mühlen hat seine Tabellenführung mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen den SV Brake verteidigt. Für die Gastgeber war es bereits das siebte Spiel in Folge ohne Niederlage. Brake hingegen kassierte nach vier Partien ohne Pleite wieder eine Niederlage und bleibt auf Rang 13.
Trotz der klaren Zahlen war den Gastgebern bewusst, dass die Aufgabe alles andere als einfach werden würde. Trainer Andreas Hinrichs erklärte nach dem Spiel: „Wenn man aus so einer speziellen Wintervorbereitung mit vielen Wochen, in denen man nahezu gar nicht Fußball spielen konnte, kommt, dann weiß man nie so genau, wo man steht.“ Zudem warnte er vor dem Gegner: „Wir wussten natürlich, dass wir mit Brake einen Gegner hatten, der drei der letzten vier Spiele gewonnen hat. Von daher war uns durchaus bewusst, dass es heute eine ganz, ganz schwere Aufgabe werden kann.“
Mühlen übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. „Wir waren aber von Anfang an dominant, waren gut im Spiel, hatten viel Ballbesitz, mussten uns aber natürlich auch erstmal noch ein Stück weit darauf einstellen, dass es wieder auf Rasen geht“, so Hinrichs. Zunächst fehlte im letzten Drittel noch die Präzision, doch mit zunehmender Spielzeit wurden die Gastgeber zwingender.
In der 34. Minute fiel schließlich die Führung. Die Führung fiel nach einer Flanke von Willenbrink, der den Ball von der Torauslinie kratzte und den Kopf von Jan Leiber fand. "Das war natürlich so eine Art Brustlöser für uns“, erklärte Hinrichs. Nur zwei Minuten später legte Mühlen nach: Benjamin Willenbrink traf zum 2:0 (36.), womit die Gastgeber mit einer verdienten Führung in die Pause gingen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Mühlen das dominierende Team. Jan Leiber erhöhte in der 58. Minute nach einer tollen Einzelaktion auf 3:0. „Mit dem 3:0 war das Spiel dann eigentlich ein Stück weit vorentschieden." In der Folge sorgte Tom Ungemach mit einem Distanzschuss aus rund 16 Metern für den 4:0-Endstand (70.). "Spätestens danach war die Luft dann auch so ein bisschen raus aus der Partie.“
Mühlen hätte das Ergebnis sogar noch höher gestalten können, während auf der anderen Seite Torhüter Phil-Leon Wilhelm einmal stark gegen Brake parierte. „Ich glaube, am Ende ist es dann ein souveräner und auch ein sehr verdienter Sieg für uns“, fasste Hinrichs zusammen. Gleichzeitig zeigte er sich zufrieden mit dem Auftakt in die Rückrunde: „Wir freuen uns sehr, dass wir so in die Rückrunde starten konnten und die Tabellenführung behaupten konnten.“ Dazu war der Sieg auch notwendig, denn die Konkurrenten aus Papenburg und Bevern punkteten ebenfalls dreifach.
Für Mühlen geht es nun direkt weiter mit einer englischen Woche. Am Mittwoch wartet Firrel, bevor es am Wochenende mit dem Derby gegen Vechta weitergeht. Trotz der kommenden Aufgaben blickt der Trainer optimistisch nach vorne: „Wir sind guter Dinge, dass wir den Schwung mitnehmen und hoffen natürlich, dann am Mittwoch nachzulegen.“
Für Brake steht am kommenden Sonntag das nächste Duell gegen einen Titelanwärter an, wenn man den BV Garrel empfängt.