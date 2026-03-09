Mühlen siegt "souverän" und "verdient" gegen formstarken SV Brake

– Foto: Detlev Drobeck

Der SV Grün-Weiß Mühlen hat seine Tabellenführung mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen den SV Brake verteidigt. Für die Gastgeber war es bereits das siebte Spiel in Folge ohne Niederlage. Brake hingegen kassierte nach vier Partien ohne Pleite wieder eine Niederlage und bleibt auf Rang 13.

Trotz der klaren Zahlen war den Gastgebern bewusst, dass die Aufgabe alles andere als einfach werden würde. Trainer Andreas Hinrichs erklärte nach dem Spiel: „Wenn man aus so einer speziellen Wintervorbereitung mit vielen Wochen, in denen man nahezu gar nicht Fußball spielen konnte, kommt, dann weiß man nie so genau, wo man steht.“ Zudem warnte er vor dem Gegner: „Wir wussten natürlich, dass wir mit Brake einen Gegner hatten, der drei der letzten vier Spiele gewonnen hat. Von daher war uns durchaus bewusst, dass es heute eine ganz, ganz schwere Aufgabe werden kann.“

Mühlen übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. „Wir waren aber von Anfang an dominant, waren gut im Spiel, hatten viel Ballbesitz, mussten uns aber natürlich auch erstmal noch ein Stück weit darauf einstellen, dass es wieder auf Rasen geht“, so Hinrichs. Zunächst fehlte im letzten Drittel noch die Präzision, doch mit zunehmender Spielzeit wurden die Gastgeber zwingender. In der 34. Minute fiel schließlich die Führung. Die Führung fiel nach einer Flanke von Willenbrink, der den Ball von der Torauslinie kratzte und den Kopf von Jan Leiber fand. "Das war natürlich so eine Art Brustlöser für uns“, erklärte Hinrichs. Nur zwei Minuten später legte Mühlen nach: Benjamin Willenbrink traf zum 2:0 (36.), womit die Gastgeber mit einer verdienten Führung in die Pause gingen.