Mühlen "rennt die Zeit davon" - Garrel übernimmt Tabellenführung

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, wie Trainer Andreas Hinrichs erklärte: „Wir kommen eigentlich gut rein, dominieren die erste Viertelstunde und haben einige Chancen." Rivaldo Mitkov, durch Deniz Ogur und vor allem Peter Sieve per Kopf vergaben. "Wir müssen da aus unserer Sicht das 1:0 erzielen, machen wir halt nicht.“

„Auch in der zweiten Halbzeit versuchen wir das Spiel zu machen.“ Doch erneut nutzte Garrel eine Umschaltsituation eiskalt: „Gerade in der Phase, in der wir den Druck nochmal erhöhen, kassieren wir das 2:0." Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, konterte Garrel. Im Eins-gegen-Eins blieb Julian Dwertmann eiskalt und ließ Phil-Leon Wilhelm im Tor der Mühlener keine Chance.

Stattdessen schlug Garrel nach einer Ecke zu. „Der Ball wird verlängert, rutscht auf den zweiten Pfosten durch und von da schiebt Ideler zur Führung ein“, so Hinrichs zum 1:0 durch Gerrit Ideler (23.), dessen zwölftes Saisontor es war. Auch danach blieb Mühlen spielbestimmend, ließ jedoch weitere Chancen liegen. Benni Willenbrink hat noch in der 34. Minute die große Chance zum Ausgleich, ist frei durch vor Hotlos, scheitert aber dann im 1-1. "Und so geht es aus unserer Sicht unglücklich 0:1 in die Halbzeit.“

In der Schlussphase kam Mühlen nochmal zurück, als Benjamin Willenbrink in der Nachspielzeit auf 2:1 verkürzte. „Wir haben nochmal alles versucht, aber dann rennt uns auch ein bisschen die Zeit weg und wir verlieren das Spiel unglücklich 2:1“, bilanzierte Hinrichs.

Als entscheidenden Faktor machte er die Chancenverwertung aus: „Was man unterm Strich sagen kann, dass wir aktuell einfach zu viele Chancen brauchen, um ein Tor zu machen. Gegen so eine abgezockte Mannschaft mit so viel Klasse vorne, geht das nicht auf. Da braucht Garrel halt ein paar Chancen weniger als wir.“

Trotz der Niederlage fand der Mühlen-Coach auch positive Worte für sein Team: „Kein Vorwurf an die Jungs. Ich glaube, dass wir heute alles versucht haben. Das war ein Spiel auf einem insgesamt guten Niveau mit zwei guten Mannschaften.“

Zum Abschluss gratulierte Hinrichs dem Gegner: „Nochmal Glückwunsch an Garrel zur Tabellenführung und zum Sieg.“ Für Mühlen bedeutet die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze. Tabellarisch ist man nun vier Punkte hinter Garrel, absolvierte aber eine Partie mehr. Da auch Papenburg gewann, rutschte Mühlen auf Rang vier ab. Garrel hingegen übernimmt Platz eins und gewann alle fünf Spiele im neuen Jahr.