Mühlen reist als klarer Favorit zum Aufsteiger und "will den Sieg"

„Schwere Aufgabe in Esens, das ist uns auf jeden Fall bewusst“, betont Hinrichs. „Esens ist eine Mannschaft, die sich zuletzt sehr gefestigt hat, die am Anfang der Saison einige Startschwierigkeiten hatte, zuletzt aber wirklich regelmäßig gepunktet hat und absolut konkurrenzfähig ist.“ Besonders die enge 0:1-Niederlage des TuS beim Spitzenreiter Papenburg hat Eindruck hinterlassen: „Das war sehr achtbar – sie hätten, soweit ich das gehört habe, auch hinten raus ausgleichen können.“

Hinrichs warnt vor einem kompakten und disziplinierten Gegner: „Uns erwartet eine mannschaftlich geschlossene Mannschaft, die taktisch sehr diszipliniert spielt und mit Samuel Stainbank einen Stürmer vorne hat, der zu den absoluten Top-Spielern der Liga gehört.“

Trotz personeller Engpässe ist der Trainer optimistisch: „Wir werden auf der einen oder anderen Position ein bisschen improvisieren müssen, weil einige Spieler urlaubs- oder verletzungsbedingt fehlen. Aber wir werden trotzdem eine sehr gute Mannschaft auf den Platz bringen.“

Für Hinrichs und sein Team ist die Partie von großer Bedeutung: „Wenn wir die nächsten Spiele als Spitzenspiele spielen wollen, dann müssen wir jetzt hier morgen dreifach punkten“, stellt er klar. „Dieses Spiel ist richtungsweisend – wir haben nach zwei Niederlagen wieder eine Spur gefunden und müssen unbedingt sehen, dass wir die Spur jetzt halten.“

Mit einer konzentrierten Leistung und der richtigen Einstellung soll der nächste Auswärtssieg her. „Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen natürlich, die drei Punkte mitnehmen zu können“, sagt Hinrichs abschließend. Zuletzt stand man sich zwei Mal in der Saison 23/24 gegenüber. Damals gewann Mühlen beide direkten Duelle klar. Auch am morgigen Samstag gehen die Grün-Weißen als klarer Favorit ins Spiel.

Anpfiff beim Aufsteiger ist dann um 16.00 Uhr.