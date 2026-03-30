Mühlen nutzt Chancen nicht und spielt "Nur" 1:1 beim SV Bevern

– Foto: Robert Gertzen

GW Mühlen gastierte beim SV Bevern und musste nach einem 1:1 die Tabellenführung abgeben. Bevern und Mühlen stehen nun auf den Plätzen vier und drei und erzielten das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel..

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start. „Wir haben wirklich gut ins Spiel reingefunden, waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft und spielten recht dominant“, beschrieb Trainer Andreas Hinrichs die Anfangsphase. Auch wenn zunächst die ganz großen Chancen fehlten, wurde Mühlen zunehmend gefährlicher. Die beste Möglichkeit vergab zunächst noch Tom Ungemach, der im Eins-Gegen-Eins an Keeper Marcel Pieper scheiterte.

„Dass wir dann direkt mit einer kalten Dusche erwischt werden, war schon sehr ärgerlich“, so der Coach. Nach einem missglückten Rückpass und einer unglücklichen Klärungsaktion landete der Ball bei Jan Kalvelage, der zum 1:1 einschob (49.). Aus Sicht der Gäste eine strittige Szene: „Er nimmt den Ball mit der Hand beziehungsweise mit dem Arm mit. Aus unserer Sicht ist dieses Tor demnach nicht korrekt gewesen. Doppelt ärgerlich“

Kurz darauf fiel dennoch die verdiente Führung: Eine lange Hereingabe von Tom Ungemach sorgte für Unruhe, Jan Leiber ging zum Kopfball und irritierte Keeper Marcel Pieper, der den Ball unglücklich ins eigene Tor verlängerte (31.). „Diese Führung war in der ersten Halbzeit absolut verdient“, stellte Hinrichs klar.

In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem Bevern besser aufkam, Mühlen aber die klareren Möglichkeiten hatte. „Die größeren Chancen hatten definitiv wir“, betonte Hinrichs. So vergab unter anderem Hüsnü Deniz Ogur kurz nach seiner Einwechslung freistehend, nachdem er stark von Tom Ungemach eingesetzt worden war. Auch Peter Sieve und Benjamin Willenbrink scheiterten in aussichtsreichen Situationen jeweils an Pieper im Beverner Tor. Der Keeper, der im Winter aus Rheine kam, war der Garant für den Punkt auf der Heimseite.

Am Ende blieb es beim Unentschieden. Ein Ergebnis, das sich für Mühlen nicht ganz zufriedenstellend anfühlte: „Wenn wir diese großen Chancen nicht nutzen, können wir halt auch kein Spiel gewinnen, also müssen wir mit dem Punkt leben.“ Insgesamt ordnete Hinrichs das Remis dennoch ein: „Es ist grundsätzlich völlig okay, aber tabellarisch war das jetzt nicht optimal.“ Tabellarisch steht Mühlen nun auf Rang drei, zwei Punkte hinter Vorwärts Nordhorn an der Spitze und einen Punkt hinter Garrel, das noch ein Spiel in der Hinterhand hat.

Bevern steht auf den vierten Platz. Hat einen Punkt weniger als Mühlen und noch ein Spiel weniger absolviert.





Für beide Teams geht es im Bezirkspokal weiter. Bevern spielt am Mittwoch beim SV Altenoythe. Danach geht es in der Liga gegen Schüttorf und Garrel weiter.

Mühlen trifft im Pokal, am Donnerstag, auf den Ligakonkurrenten SC Melle. In der Liga geht es dann am 6.4 beim BV Garrel weiter. Das nächste absolute Topspiel.