Mühlen neuer Spitzenreiter, Remis im Aufsteigerduell

In der Landesliga Weser-Ems fand am heutigen Sonntag ein Wechsel an der Tabellenspitze statt. Nachdem Papenburg in Brake nicht über ein Remis hinauskam, nutze Mühlen die Gelegenheit und fertigte Melle ab, um auf Rang eins zu springen. Wir schauen auf die Partien vom 18. Spieltag.
Dinklage zeigte Moral. Oldenburg ging nach der Pause durch Niehues (50.) in Führung, danach verteidigte der VfL lange alles weg. Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, kam Hinxlage in der 91. Minute und sicherte Dinklage einen späten Punktgewinn.
Brake erlebte einen emotionalen Fußballabend. Kunst brachte die Hausherren vor der Pause in Führung (37.), doch Papenburg drehte das Spiel. Zunächst durch Papen per Handelfmeter (51.) und in der 90. Minute durch Joker Maas. Als die Gäste schon jubelten, schlug Brake spät zurück: Degener erzielte in der 95. Minute das 2:2 und sicherte Brake einen Punkt. Der Aufsteiger holte nun sieben Zähler aus den vergangenen drei Partien, während Papenburg zum dritten Mal in Serie nur Remis spielt und die Tabellenführung abgeben musst.
Im Duell zweier Aufsteiger teilten sich beide Teams die Punkte. Kone brachte Nordhorn verdient in Führung (20.), doch nach dem Seitenwechsel übernahm Esens mehr Kontrolle und glich durch Stainbank aus (66.). Für Esens der erste Punkt nach eine derben Niederlagen-Serie. Für die Eintracht das dritte Remis aus den vergangenen vier Spielen. Nun verkündete Coach Christoph Hemlein, mit sofortiger Wirkung seinen Posten abzugeben.
Bevern bewies Effektivität und holte einen wichtigen Auswärtssieg. Fejzic traf zur Führung (32.), danach kontrollierte Bevern die Partie und blieb defensiv stabil. Kalvelage sorgte zehn Minuten vor Schluss (81.) für die Entscheidung. Der zweite Sieg für Bevern gegen Lohne II in dieser Saison und man steht nur noch drei Punkte hinter Ligaprimus Mühlen auf Platz vier, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.
Nordhorn feierte das klare Highlight des Spieltags. Singh eröffnete den Torreigen gleich doppelt (4./16.), Hölscher (19./61./82.) steuerte einen Hattrick bei, Singh legte kurz vor Schluss noch seinen dritten Treffer nach (75./89.) – gemeinsam also sechs Tore (!) von den beiden Matchwinnern. Voxtrup verkürzte zwischenzeitlich durch Siebert (77.), blieb aber chancenlos und abgeschlagen Letzter. Nordhorn hingegen ist punktgleich mit Papenburg und Mühlen auf Rang drei, hat allerdings eine Partie mehr absolviert.
Melle erlebte einen gebrauchten Tag, Mühlen hingegen ein perfektes Auswärtsspiel. Lagemann (14.), Sieve (18.) und Willenbrink per Doppelpack (36./45+2) entschieden die Partie schon zur Pause. Melle fand nie zurück und kassierte nach dem Seitenwechsel durch Lagemann (68.) noch den fünften Treffer. Melle verpasste also den vierten Sieg in Serie und damit auch den Sprung an die Oberren Plätze. Mühlen holte sich die Tabellenführung und die Herbstmeisterschaft.