Mühlen neuer Spitzenreiter, Remis im Aufsteigerduell

Dinklage zeigte Moral. Oldenburg ging nach der Pause durch Niehues (50.) in Führung, danach verteidigte der VfL lange alles weg. Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, kam Hinxlage in der 91. Minute und sicherte Dinklage einen späten Punktgewinn.

Brake erlebte einen emotionalen Fußballabend. Kunst brachte die Hausherren vor der Pause in Führung (37.), doch Papenburg drehte das Spiel. Zunächst durch Papen per Handelfmeter (51.) und in der 90. Minute durch Joker Maas. Als die Gäste schon jubelten, schlug Brake spät zurück: Degener erzielte in der 95. Minute das 2:2 und sicherte Brake einen Punkt. Der Aufsteiger holte nun sieben Zähler aus den vergangenen drei Partien, während Papenburg zum dritten Mal in Serie nur Remis spielt und die Tabellenführung abgeben musst.