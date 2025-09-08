 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Mühlen in Torlaune, Auswärtsteams mit Grund zum Jubeln

Papenburg gewinnt Spitzenspiel

In der Landesliga Weser-Ems konnten am vergangenen Wochenende gleich sechs Auswärtssiege notiert werden. Lediglich der TV Dinklage war auf heimischen Platz erfolgreich. Während Mühlen an der Tabellenspitze davon eilt, wird der Kampf dahinter immer spannender. Wir schauen auf die Partien des sechsten Spieltags..

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
1
2
Abpfiff

Der SV Bevern schien nach Lasse Härtels Führungstreffer (50.) auf der Siegerstraße. Doch BW Papenburg drehte das Spitzenspiel mit eindrucksvoller Moral in den letzten 20 Minuten: Ole Eucken (69.) und Malte Maas (85.) sorgten für den 1:2-Endstand und drei wichtige Punkte für die Gäste, wodurch die Blau-Weißen an Bevern vorbeizogen.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
0
5
Abpfiff

Ein echtes Ausrufezeichen setzte Grün-Weiß Mühlen beim 5:0-Kantersieg in Nordhorn. Doppelpacker Benjamin Willenbrink (16., 49.) und Jan Leiber (35., 54.) stellten früh die Weichen, Leonard Westermann (78.) setzte den Schlusspunkt. Mühlen zeigte sich in Torlaune, wie auch schon unter der Woche beim 7:0 in Oythe. Tabellenführung beachtlich stark verteidigt.

Gestern, 15:00 Uhr
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
1
3
Abpfiff

SFN Vechta begann stark und führte durch Simon Zwickla früh (5.). Nach der Gelb-Roten Karte gegen Luca Imwalle (56.) kippte das Spiel: Garrel nutzte die Überzahl eiskalt und siegte durch Treffer von Julian Dwertmann (31., 68.) und ein Eigentor (59.) verdient mit 1:3. Nach zwei Siegen in der Vorsaison war es der dritte Dreier im direkten Duell in Serie.

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
SV Brake
SV BrakeSV Brake
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
1
2
Abpfiff

Der Aufsteiger SV Brake legte stark los und ging früh durch Dennis Wego in Führung (7.). Doch Grün-Weiß Firrel blieb geduldig: Tristian Darsow glich noch vor der Pause aus (43.), ehe Julian Bennert in der Schlussphase (83.) den 2:1-Auswärtssieg perfekt machte und Firrel die ersten Punkte in der Fremde feierte.

Sa., 06.12.2025, 15:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
15:00
Spieltext SC Melle 03 - VfL Oldenb.

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
1
3
Abpfiff

Vorwärts Nordhorn und BW Lohne II waren vor der Partie punktgleich, doch der Aufsteiger bewies absolute Qualitäten. Justus Conrady (45.+1) brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, Laurenz Pölking (72.) und Joker Dennis Weber (83.) legten nach. Jannis Lammers (89.) gelang nur noch der Ehrentreffer – Endstand 1:3. Die Gäste bleiben zwar auf Rang sechs, haben aber nur einen Punkt Rückstand auf Platz zwei.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
2
1
Abpfiff

Im Duell mit dem Aufsteiger TuS Esens setzte sich der TV Dinklage mit 2:1 durch. Justin Dombrovski brachte Esens in Führung (25.), doch Benedikt Hinxlage drehte mit einem Doppelschlag (37., 40.) die Partie noch vor der Pause. Danach verteidigte Dinklage souverän, festigte die oberen Tabellenplätze und zeigte eine Reaktion nach dem Pokalaus unter der Woche gegen Bevern.

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
1
2
Abpfiff

Der VfR Voxtrup lieferte eine gute Partie gegen das Spitzenteam aus Schüttorf, doch die Punkte schnappte sich der neue Tabellenzweite. Dabei gingen die Gäste nach einer strittigen Situation, in der sie clever blieben, mit 1:0 in Führung. Im Endeffekt gewann Schüttorf mit 2:1 und schlug damit zum siebten Mal in Serie Voxtrup.

