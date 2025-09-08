Mühlen in Torlaune, Auswärtsteams mit Grund zum Jubeln

In der Landesliga Weser-Ems konnten am vergangenen Wochenende gleich sechs Auswärtssiege notiert werden. Lediglich der TV Dinklage war auf heimischen Platz erfolgreich. Während Mühlen an der Tabellenspitze davon eilt, wird der Kampf dahinter immer spannender. Wir schauen auf die Partien des sechsten Spieltags..

Ein echtes Ausrufezeichen setzte Grün-Weiß Mühlen beim 5:0-Kantersieg in Nordhorn. Doppelpacker Benjamin Willenbrink (16., 49.) und Jan Leiber (35., 54.) stellten früh die Weichen, Leonard Westermann (78.) setzte den Schlusspunkt. Mühlen zeigte sich in Torlaune, wie auch schon unter der Woche beim 7:0 in Oythe. Tabellenführung beachtlich stark verteidigt.

Der SV Bevern schien nach Lasse Härtels Führungstreffer (50.) auf der Siegerstraße. Doch BW Papenburg drehte das Spitzenspiel mit eindrucksvoller Moral in den letzten 20 Minuten: Ole Eucken (69.) und Malte Maas (85.) sorgten für den 1:2-Endstand und drei wichtige Punkte für die Gäste, wodurch die Blau-Weißen an Bevern vorbeizogen.

Der Aufsteiger SV Brake legte stark los und ging früh durch Dennis Wego in Führung (7.). Doch Grün-Weiß Firrel blieb geduldig: Tristian Darsow glich noch vor der Pause aus (43.), ehe Julian Bennert in der Schlussphase (83.) den 2:1-Auswärtssieg perfekt machte und Firrel die ersten Punkte in der Fremde feierte.

SFN Vechta begann stark und führte durch Simon Zwickla früh (5.). Nach der Gelb-Roten Karte gegen Luca Imwalle (56.) kippte das Spiel: Garrel nutzte die Überzahl eiskalt und siegte durch Treffer von Julian Dwertmann (31., 68.) und ein Eigentor (59.) verdient mit 1:3. Nach zwei Siegen in der Vorsaison war es der dritte Dreier im direkten Duell in Serie.

Vorwärts Nordhorn und BW Lohne II waren vor der Partie punktgleich, doch der Aufsteiger bewies absolute Qualitäten. Justus Conrady (45.+1) brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, Laurenz Pölking (72.) und Joker Dennis Weber (83.) legten nach. Jannis Lammers (89.) gelang nur noch der Ehrentreffer – Endstand 1:3. Die Gäste bleiben zwar auf Rang sechs, haben aber nur einen Punkt Rückstand auf Platz zwei.

Im Duell mit dem Aufsteiger TuS Esens setzte sich der TV Dinklage mit 2:1 durch. Justin Dombrovski brachte Esens in Führung (25.), doch Benedikt Hinxlage drehte mit einem Doppelschlag (37., 40.) die Partie noch vor der Pause. Danach verteidigte Dinklage souverän, festigte die oberen Tabellenplätze und zeigte eine Reaktion nach dem Pokalaus unter der Woche gegen Bevern.