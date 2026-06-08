Mühlen gewinnt "munteren Schlagabtausch" in Oldenburg

– Foto: GW Mühlen

Der SV Grün-Weiß Mühlen hat sich mit einem 5:3-Auswärtssieg beim VfL Oldenburg aus der Saison verabschiedet. In einem offensiv geprägten Spiel drehte die Mannschaft von Andreas Hinrichs gleich zweimal einen Rückstand, holte jedoch nicht den Titel, da auch Garrel und Vorwärts Nordhorn ihre Spiele gewannen.

Marcel Rassmann brachte den VfL Oldenburg früh mit 1:0 in Führung, doch Leonard Westermann glich bereits wenig später aus. Constantin Westermann drehte die Partie noch vor der Pause zugunsten der Gäste. Nach dem Seitenwechsel traf Diego Frers zum 2:2, ehe Peter Sieve im direkten Gegenzug erneut für Mühlen vorlegte. Benjamin Willenbrink erhöhte mit einem Doppelpack auf 5:2, bevor Frers den Schlusspunkt zum 5:3 setzte.

Auch nach dem zwischenzeitlichen 2:2 sei seine Mannschaft stabil geblieben. „Wir haben dann aber auch direkt wieder eine Antwort parat gehabt und gehen fast im Gegenzug durch Peter Sieve in Führung“, sagte Hinrichs. Anschließend habe man mit dem 4:2 und 5:2 das Spiel entschieden. „Am Ende muss man einfach sagen, dass es ein munterer Schlagabtausch war.“ So schoss Mühlen 92 Tore in der gesamten Saison und stellt damit klar die beste Offensive der gesamten Liga. Außerdem stellt Mühlen auch deutlich die beste Abwehr der Liga.

„Wie das Ergebnis schon sagte, war es ein sehr kurzweiliges Spiel“, erklärte Andreas Hinrichs nach der Partie. Trotz des frühen Rückstands habe sich seine Mannschaft nicht aus der Ruhe bringen lassen: „Wir haben konsequent, zielstrebig und mutig weiter nach vorne gespielt.“

Fernduell um den Titel verloren

Während der Partie blickte Mühlen immer wieder auf die Parallelspiele im Meisterschaftskampf. „In der Halbzeit war es dann so, dass bei Nordhorn unentschieden war“, berichtete Hinrichs. Zwischenzeitlich habe sogar ein Treffer für Papenburg gereicht, um an die Spitze zu springen. Letztlich gewannen jedoch sowohl Vorwärts Nordhorn als auch Garrel ihre Spiele, sodass Mühlen die Saison auf Rang drei abschloss.

Dennoch zog Hinrichs ein positives Fazit: „Ich glaube, da müssen wir uns nicht schämen. Wir haben eine tolle Saison gespielt.“ Besonders die Entwicklung in der Rückrunde hob er hervor: „Wir haben gerade hinten raus extrem stark performt und haben einen super Zusammenhalt in der Mannschaft gezeigt.“

Auch Glückwünsche an den Meister durften nicht fehlen. „Glückwunsch an Nordhorn. Wer am Ende oben steht, ist natürlich auch verdienter Meister“, sagte Hinrichs. In der Rückrundentabelle steht Vorwärts Nordhorn fünf Punkte vor Mühlen und vier Punkte vor Garrel auf Platz eins und hat den Titel verdient.

Für den Trainer selbst war es zugleich das letzte Spiel bei Grün-Weiß Mühlen. Nach der Partie wurde daher noch gemeinsam "ein schöner Abschluss" gefeiert. erklärte Hinrichs.

Sportlich beeindruckte ihn vor allem die Reaktion seiner Mannschaft auf die Rückschläge während der Partie. „Ich glaube, dass es vor allem beeindruckend war von uns, dass wir nach den Rückschlägen zum 0:1, zum 2:2 so klar bei uns geblieben sind“, sagte Hinrichs. „Dass wir unseren Plan weiter verfolgt haben und weiter so Fußball gespielt haben, wie wir uns das vorgenommen haben.“

Nun geht es für Hinrichs beim VfL Oythe in der Bezirksliga weiter. Mühlen hingegen wird neu angreifen. Auch Oldenburg wird in der kommenden Saison erneut in der Landesliga angreifen und beendet die Saison auf Rang sieben.