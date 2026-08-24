 2026-08-25T09:27:31.124Z

Ligabericht

Mühlen gewinnt Derby, Pewsum schlägt Bevern, Oldenburg deutlich

Vierter Spieltag in der Übersicht

von NK · 24.08.2026, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Detlev Drobeck

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Landesliga Weser-Ems
Holt. Biene
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

In der Landesliga Weser-Ems setzten mehrere Teams ihren starken Saisonstart fort. Grün-Weiß Mühlen, Eintracht Nordhorn und der BV Garrel blieben ohne Punktverlust, während Pewsum mit einem 3:0 gegen Bevern ein deutliches Ausrufezeichen setzte.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
1
4
Abpfiff

Wildeshausen ging durch Max Wichmann früh in Führung, doch Tade Niehues glich kurz vor der Pause aus und traf direkt nach Wiederbeginn erneut. Karim Solaiman und Lars Hendrik Nels erhöhten anschließend innerhalb weniger Minuten auf 4:1 für Oldenburg.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
1
3
Abpfiff

Garrel erwischte einen Blitzstart und führte nach Treffern von Gerrit Ideler und Julian Dwertmann bereits nach acht Minuten mit 2:0. Fynn Dauny verkürzte für Lohne II, ehe Tjark Reinert in der siebten Minute der Nachspielzeit den 3:1-Endstand erzielte.

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
BW Hollage
BW HollageBW Hollage
3
1
Abpfiff

Hollage ging durch Kilian Brüggemann früh in Führung, doch Papenburg drehte die Partie im zweiten Durchgang. Niklas Papen glich aus, Les-Marvin Hinz stellte auf 2:1 und Keno Buß sorgte in der 87. Minute für den 3:1-Endstand.

Sa., 22.08.2026, 18:00 Uhr
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
0
2
+Video

Schüttorf ging bereits in der achten Minute durch Jesko Bühring in Führung. Union blieb anschließend lange im Spiel, konnte seine Möglichkeiten aber nicht nutzen. Richard Neesen machte in der 88. Minute mit dem 2:0 den Auswärtssieg perfekt.

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
0
2
Abpfiff

Holthausen-Biene nahm drei Punkte aus Altenoythe mit. Hedon Selishta brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, ehe Lukas Hagen in der 90. Minute mit dem 2:0 die Entscheidung besorgte.

Sa., 22.08.2026, 18:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
0
3
Abpfiff

Nordhorn feierte auch im vierten Saisonspiel einen Sieg. Kyle Mason Gee traf in der 36. Minute zum 1:0, Raul Leyva erhöhte nach der Pause. Lovro Kostanjsek stellte in der 85. Minute per Foulelfmeter den 3:0-Endstand her.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
2
0
Abpfiff

Mühlen entschied das Derby bereits früh. Benjamin Willenbrink traf in der 19. Minute, Lorenz Lagemann legte nur sechs Minuten später das 2:0 nach. Weitere Treffer fielen nicht mehr.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
3
0
Abpfiff

Pewsum stellte durch Wilko Docter und einen Foulelfmeter von Klaas Folkerts schon in der ersten Hälfte auf 2:0. Der eingewechselte Derk Schoneboom machte in der 80. Minute mit dem dritten Treffer den 3:0-Heimsieg perfekt.