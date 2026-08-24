Mühlen gewinnt Derby, Pewsum schlägt Bevern, Oldenburg deutlich

– Foto: Detlev Drobeck

In der Landesliga Weser-Ems setzten mehrere Teams ihren starken Saisonstart fort. Grün-Weiß Mühlen, Eintracht Nordhorn und der BV Garrel blieben ohne Punktverlust, während Pewsum mit einem 3:0 gegen Bevern ein deutliches Ausrufezeichen setzte.

Wildeshausen ging durch Max Wichmann früh in Führung, doch Tade Niehues glich kurz vor der Pause aus und traf direkt nach Wiederbeginn erneut. Karim Solaiman und Lars Hendrik Nels erhöhten anschließend innerhalb weniger Minuten auf 4:1 für Oldenburg.

Garrel erwischte einen Blitzstart und führte nach Treffern von Gerrit Ideler und Julian Dwertmann bereits nach acht Minuten mit 2:0. Fynn Dauny verkürzte für Lohne II, ehe Tjark Reinert in der siebten Minute der Nachspielzeit den 3:1-Endstand erzielte.

Hollage ging durch Kilian Brüggemann früh in Führung, doch Papenburg drehte die Partie im zweiten Durchgang. Niklas Papen glich aus, Les-Marvin Hinz stellte auf 2:1 und Keno Buß sorgte in der 87. Minute für den 3:1-Endstand.

Schüttorf ging bereits in der achten Minute durch Jesko Bühring in Führung. Union blieb anschließend lange im Spiel, konnte seine Möglichkeiten aber nicht nutzen. Richard Neesen machte in der 88. Minute mit dem 2:0 den Auswärtssieg perfekt.

Holthausen-Biene nahm drei Punkte aus Altenoythe mit. Hedon Selishta brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, ehe Lukas Hagen in der 90. Minute mit dem 2:0 die Entscheidung besorgte.

Nordhorn feierte auch im vierten Saisonspiel einen Sieg. Kyle Mason Gee traf in der 36. Minute zum 1:0, Raul Leyva erhöhte nach der Pause. Lovro Kostanjsek stellte in der 85. Minute per Foulelfmeter den 3:0-Endstand her.

Mühlen entschied das Derby bereits früh. Benjamin Willenbrink traf in der 19. Minute, Lorenz Lagemann legte nur sechs Minuten später das 2:0 nach. Weitere Treffer fielen nicht mehr.