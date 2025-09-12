Mühlen geht mit "breiter Brust" ins Derby gegen den SV Bevern

Am Wochenende kommt es in Mühlen zum nächsten Highlight: Mit dem SV Bevern gastiert ein direkter Konkurrent aus der Region – ein kleines Derby, das nicht nur aufgrund der Tabellensituation Brisanz verspricht.

„Das ist ja hier auch gewissermaßen ein Derby. Die Spieler kennen sich gegenseitig, sicherlich auch ein wenig Prestige dabei, wenn Mühlen gegen Bevern spielt“, sagt Mühlens Trainer Andreas Hinrichs. Beide Mannschaften sind bekannt für ihren offensiven Ansatz: „Auch beide Mannschaften sind so ausgerichtet, dass sie gerne mutig im Fußball spielen, dass sie offensiv im Fußball spielen. Und ja, ich glaube, der Zuschauer kann sich wirklich auf ein spannendes Spiel freuen.“ Zwar hat Mühlen mit Abstand die meisten Tore der Liga, doch Bevern hat die zweit-meisten.

Mühlen geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie. „Wir kommen natürlich aktuell auch von einer breiten Brust daher, haben viel Selbstbewusstsein getankt. Von daher ist alles angerichtet für ein cooles Spiel.“ Der Coach kann zudem personell fast aus dem Vollen schöpfen: „Der eine oder andere Spieler ist gerade dabei, wieder fit zu werden, sodass wir dann auch eine gute Kadertiefe haben, dass wir auch einen gewissen Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders haben. Da sind sicherlich noch fürs Wochenende zwei, drei Positionen offen.“

Hinrichs erwartet aber auch einen hochmotivierten Gegner: „Logischerweise, auch Bevern, gerade jetzt nach den zwei knappen Niederlagen, die sie einstecken mussten, ist sicherlich sehr gewillt, wieder einen Dreier einzufahren.“ Durch die Niederlagen rutschte Bevern auf Platz vier ab, vier Punkte hinter dem Tabellenführer Mühlen.