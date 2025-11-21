Mühlen fühlt sich vor "Kampfspiel" gegen Firrel gewappnet

Trainer Andreas Hinrichs macht deutlich, wie groß die Sehnsucht nach Wettbewerb inzwischen ist: „Nach dem Spielausfall in Garrel letztes Wochenende, ein Spiel, auf das wir uns extrem gefreut hatten, hoffen wir natürlich umso mehr, dass dieses Wochenende gespielt werden kann. Witterungsverhältnisse sind ja aktuell durchaus schwierig.“

Um im Rhythmus zu bleiben, nutzte Mühlen die Woche und testete am Dienstag gegen Oberligist Wetschen – mit einem eindrucksvollen Ergebnis von 6:1. "Das gibt uns nochmal ein gutes Gefühl fürs Wochenende,“ so Hinrichs. Gleichzeitig weiß er, dass die Partie gegen Firrel eine völlig andere wird: „Natürlich wird es am Sonntag ein völlig anderes Spiel auf sicherlich schwierigen, tiefen Geläufen. Da geht es dann eher darum, ein gutes Zweikampfverhalten zu haben, die Bedingungen anzunehmen, über Physis zu kommen.“

Mühlen erwartet ein intensives Duell gegen einen Gegner, der trotz der Tabellenlage nicht zu unterschätzen ist. „Das wird ein Kampfspiel, das wird sicherlich ein enges Spiel gegen eine Mannschaft aus Firrel, die mit vielen guten Einzelspielern besetzt ist, die in der Tabelle sicherlich nicht da stehen, wo sie hingehören.“ Und Firrel wird mit besonderer Motivation nach Mühlen reisen – nicht zuletzt wegen des Hinspiels, das Mühlen überraschend klar mit 8:0 gewann. „Ich denke, dass das auch nochmal ein bisschen Motivation ist, dass sie da an die Ehre gepackt sind und da nochmal eine Antwort darauf geben möchten.“ Vor dem 8:0 konnte Firrel zwei deutliche Siege gegen Mühlen feiern.

Für Mühlen geht es um wichtige Punkte im Titelkampf. „Natürlich wollen wir zu Hause die drei Punkte bei uns behalten, wollen oben dranbleiben. Wollen uns erfolgreich in die Winterpause verabschieden.“ Angesichts zweier Unentschieden zuletzt ist das Ziel klar: „Wäre natürlich schon gut für uns, wieder mit einem Dreier oben dran zu bleiben.“ Auch für Firrel geht es um wichtige Punkte, allerdings am anderen Ende der Tabelle. Aktuell stehen die Gäste auf Platz zwölf.

Ob Kunstrasen-Test, tiefes Geläuf oder kampfbetonte Partie – Mühlen fühlt sich bereit. „Wir stellen uns auf eine extrem motivierte Mannschaft ein und auf ein Kampfspiel. Aber uns ist völlig klar, dass wir die Bedingungen so annehmen werden, wie sie sind.“

Bleibt nur die Hoffnung auf die Witterung. „Ich hoffe einfach, dass es stattfinden kann, dass das Wetter mitspielt.“ Sollte der Ball rollen, erwartet die Zuschauer ein hochintensives Spiel zweier Teams, die zum Jahresabschluss nochmal alles investieren werden.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr.