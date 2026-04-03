Mühlen bekommt die Tore "zu einfach" und verliert in Melle

Mühlen geriet früh ins Hintertreffen. Nach einer "ekligen Hereingabe", wie Mühlen Trainer Andreas Hinrichs fand, landete der Ball bei Julian Ahrens, der zum 1:0 traf (12.).

Kurz vor der Pause folgte der nächste Rückschlag: Dominik Seeberg erhöhte auf 2:0 (45.+3). „Das war natürlich extrem ärgerlich. Wir hatten schon eine kleine Hypothek für die zweite Halbzeit“, sagte Hinrichs.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel, in dem Mühlen mehr Ballbesitz hatte, aber selten zwingend wurde. „Wir waren schon die aktivere Mannschaft, die mehr für das Spiel gemacht hat und die mehr den Ball hatte. Allerdings hat uns die richtig gute Lösung im letzten Drittel gefehlt“, so Hinrichs.

Doch auch nach dem Seitenwechsel erwischte Melle den besseren Start. „Ärgerlicherweise ging die zweite Halbzeit genauso los wie die erste aufgehört hat“, so Hinrichs. Alessandro Marques traf direkt nach Wiederanpfiff zum 3:0 (46.). „Einfach ein langer Ball, bei dem wir nicht gut stehen. Das ist natürlich dann brutal.“

Moral wird nicht belohnt

Trotz des deutlichen Rückstands zeigte Mühlen Moral. „Ich finde, dann haben wir eine sehr, sehr gute Moral gezeigt, haben uns nicht hängen lassen und weiter offensiv gespielt.“ Der Lohn folgte: Jan Leiber verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:1 (67.), ehe Hüsnü Deniz Ogur auf 3:2 verkürzte (77.). „Das Spiel hätte vielleicht noch kippen können.“

Doch in der Schlussphase sorgte Melle für die Entscheidung. Jonas Strehl traf zum 4:2-Endstand (85.). „Dann war das Spiel natürlich durch“, so Hinrichs.

Unterm Strich erkannte der Mühlener Trainer den Sieg des Gegners an: „Insgesamt muss man sagen, dass Melle das Spiel ordentlich gemacht hat und verdient gewonnen hat.“ Gleichzeitig haderte er mit der eigenen Defensive: „Wir haben die Tore viel zu einfach bekommen.“

Trotz der Niederlage richtete Hinrichs den Blick schnell nach vorne: „Es ist natürlich ärgerlich, wenn man so weit gekommen ist im Pokal, aber jetzt müssen wir das Spiel schnell abhaken.“ Denn schon das nächste wichtige Spiel steht bevor: „Am Montag geht es im OM-Derby gegen Garrel weiter. Das dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren.“

Melle zieht nach einer schwierigen Phase in der Liga also ins Pokal-Halbfinale ein und ist nach dem Aus vom SV Bevern schon jetzt der wohl größte Favorit auf dem Titel. Wie auch Mühlen, steht für Melle am Montag direkt das nächste Ligaspiel an der Reihe, wenn man den SC BW Papenburg empfängt.