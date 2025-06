Mühlbauer will in seinem letzten Jahr für 06/07 "richtig angreifen"

Nach zwei Vize-Meisterschaften in Folge durfte 06/07 zweimal in Folge am Titel schnuppern, für Mühlbauer hatte aber besonders der Ausgang der aktuellen Saison noch einen besonders bitteren Beigeschmack: "Letzte Saison mussten wir einsehen, dass der VfB Bottrop einfach besser war. Das sehe ich in dieser Saison bei Rhenania Bottrop aber nicht so. Das haben wir ja auch im Rückspiel gezeigt. Allerdings haben wir insgesamt elf Punkte gegen Abstiegskandidaten liegen gelassen. Das ist dann einfach zu viel."

Letztes Jahr als 06/07-Coach