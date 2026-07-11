Mühlbachpokal: Die Finalisten von Holzhausen werden gesucht

– Foto: Timo Babic/Veranstalter

Der traditionsreiche Mühlbachpokal in Holzhausen steuert nach packenden Gruppenspielen auf seinen sportlichen Höhepunkt zu. Am morgigen Sonntag fallen in den Halbfinalpartien sowie den anschließenden Platzierungsspielen die endgültigen Entscheidungen um den begehrten Turniersieg.

Tore und klare Verhältnisse am Freitagabend

Am gestrigen Freitag nahm das Turnier mit den ersten Partien der Vorrunde schnell Fahrt auf. In der Gruppe B setzte sich die Spvgg Bochingen im Duell gegen die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten mit einem deutlichen 3:0-Sieg durch. Eine torreiche und umkämpfte Begegnung erlebten die Zuschauer zwischen der SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswangen II und der TSG Wittershausen, die nach einem packenden Verlauf mit einem 3:3-Unentschieden endete. Einen besonders dominanten Auftritt legte die SG Vöhringen in der Gruppe A hin, die das Spiel gegen den SV Bergfelden mit einem deutlichen 5:0-Erfolg für sich entschied.

Ein intensiver Turniersamstag voller Leidenschaft

Der heutige Samstag stand ganz im Zeichen der sportlichen Vorentscheidungen mit insgesamt sechs ausgetragenen Partien. Zum Auftakt des Tages in der Gruppe B bezwang die TSG Wittershausen die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten klar mit 4:0. Daraufhin folgte in der Gruppe A ein 0:0-Remis zwischen der SG Vöhringen und dem VfR Sulz. Ebenfalls die Punkte teilten sich der SV Bergfelden und der SV Fischingen bei einem 1:1-Unentschieden.

Zurück in der Gruppe B trennten sich die SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswangen II und die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten nach einem packenden Schlagabtausch mit einem 2:2-Gleichstand. Wenig später sicherte sich die Spvgg Bochingen durch ein knappes 2:1 gegen die TSG Wittershausen einen weiteren Erfolg. Zum Abschluss der Gruppenphase in der Gruppe A zeigte der VfR Sulz eine starke Leistung und schlug den SV Fischingen deutlich mit 5:0.

Die sportliche Bilanz nach der Vorrunde

In der Gruppe A weisen die SG Vöhringen mit 6:1 Toren und fünf Punkten sowie der VfR Sulz mit 5:0 Toren und ebenfalls fünf Punkten eine erfolgreiche Ausbeute auf. Der SV Fischingen verbucht ein Torverhältnis von 2:7 und zwei Punkte, während der SV Bergfelden bei 1:6 Toren ebenso zwei Punkte aufweist. In der Gruppe B erspielte sich die Spvgg Bochingen mit 8:1 Toren und neun Punkten das maximale Ergebnis. Die TSG Wittershausen folgt mit einem Torverhältnis von 8:5 und vier Punkten. Die SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswangen II erreichte in den Gruppenspielen 5:8 Tore und zwei Punkte, während die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten die Vorrunde mit 2:9 Toren und einem Punkt abschließt.

Entscheidungen am großen Finalsonntag

Am morgigen Sonntag geht der Mühlbachpokal in seine entscheidende Phase. Das erste Halbfinale zwischen der SG Vöhringen und der TSG Wittershausen wird um 11 Uhr angepfiffen. Unmittelbar danach folgt um 12:15 Uhr das zweite Halbfinalduell zwischen dem VfR Sulz und der Spvgg Bochingen. Am Nachmittag treffen die beiden unterlegenen Teams der Halbfinals um 16 Uhr im Spiel um Platz 3 aufeinander. Der Turniersieg wird schließlich im großen Finale ausgespielt, das um 16:30 Uhr zwischen den beiden Gewinnern der Halbfinalpartien ausgetragen wird.