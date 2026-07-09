Mühlbachpokal 2026: Emotionaler Auftakt heute in Holzhausen

– Foto: Timo Babic/Veranstalter

Am heutigen Donnerstag hat der traditionsreiche Mühlbachpokal in Holzhausen begonnen. Es wird über eine verkürzte Spielzeit von jeweils 60 Minuten um den Einzug in die Finalrunde gekämpft. Zum Auftakt gab es in den Gruppen A und B bereits umkämpfte Partien und den ersten deutlichen Erfolg zu vermelden.

Der gastgebende FC Holzhausen durfte am ersten Turniertag emotionale Begegnungen erleben. In der Gruppe A trennten sich der SV Fischingen und die SG Vöhringen mit einem 1:1-Unentschieden. Ebenfalls ohne Sieger blieb die zweite Partie dieser Gruppe, in der sich der VfR Sulz und der SV Bergfelden mit einem 0:0-Remis trennten. Einen klaren Erfolg feierte hingegen die Spvgg Bochingen in der Gruppe B, die das Aufeinandertreffen gegen die SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswangen II deutlich mit 3:0 für sich entschied.

Der Zwischenstand nach dem Auftakt

Durch die ersten Ergebnisse weisen die Teams der Gruppe A eine völlig ausgeglichene Bilanz auf. Die SG Vöhringen und der SV Fischingen verbuchen jeweils ein Torverhältnis von 1:1 und einen Punkt, während der VfR Sulz und der SV Bergfelden nach ihrem Remis bei 0:0 Toren und einem Punkt stehen. In der Gruppe B verbucht die Spvgg Bochingen 3:0 Tore und drei Punkte. Die SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswangen II hat nach der Niederlage 0:3 Tore und null Punkte. Die TSG Wittershausen sowie die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten sind noch ohne absolviertes Spiel und weisen folglich noch keine Tore oder Punkte auf.

Die Fortsetzung der Vorrunde am Freitag

Am morgigen Freitag, den 10. Juli 2026, wird das Turnier mit drei weiteren Vorrundenpartien fortgesetzt. In der Gruppe B trifft die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten um 17:30 Uhr auf die Spvgg Bochingen. Im Anschluss folgt um 18:45 Uhr die Begegnung zwischen der SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswangen II und der TSG Wittershausen. Den Abschluss des zweiten Turniertages bildet um 20:00 Uhr das Spiel der Gruppe A zwischen dem SV Bergfelden und der SG Vöhringen.

Ein intensiver Samstag voller Vorentscheidungen

Der Samstag, 11. Juli 2026, bringt eine Vielzahl an Begegnungen mit sich. Die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten fordert um 13 Uhr die TSG Wittershausen. Danach spielen in der Gruppe A die SG Vöhringen gegen den VfR Sulz um 14:15 Uhr sowie der SV Bergfelden gegen den SV Fischingen um 15:30 Uhr. Am späten Nachmittag misst sich die SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswangen II um 16:45 Uhr mit der SGM SV Hopfau/SV Leinstetten, bevor um 18 Uhr die TSG Wittershausen gegen die Spvgg Bochingen antritt. Die Gruppenphase endet schließlich mit dem Duell zwischen dem SV Fischingen und dem VfR Sulz um 19:15 Uhr.

Die Entscheidung am großen Finalsonntag

Der sportliche Höhepunkt des Turniers wird am Sonntag, den 12. Juli 2026, ausgespielt. Das erste Halbfinale zwischen dem Ersten der Gruppe A und dem Zweiten der Gruppe B beginnt um 11:00 Uhr. Das zweite Halbfinale, in dem der Zweite der Gruppe A gegen den Ersten der Gruppe B antritt, wird um 12:15 Uhr angepfiffen. Die beiden unterlegenen Teams spielen um 16:00 Uhr im Spiel um Platz 3 gegeneinander. Das Finale um den Turniersieg zwischen den beiden Gewinnern der Halbfinalpartien ist für 16:30 Uhr angesetzt, woraufhin das Event mit der Siegerehrung endet.