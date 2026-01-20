Mühlbachpokal 2026: Ein Abend, vier Gruppen, ein Ziel

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der Mühlbachpokal des FC Holzhausen steht am Donnerstag, 22. Januar 2026, vor seiner nächsten Auflage und verspricht einen kompakten, intensiven Hallenabend. In der Täleseehalle in Empfingen treffen acht Herrenmannschaften aufeinander, eingeteilt in zwei Vierergruppen. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, kurze Pausen und ein klarer Turnierbaum führen vom ersten Anstoß bis zum Finale. Für den Ausrichter FC Holzhausen ist es ein besonderer Tag: Der Verein richtet den Mühlbachpokal aus und macht die Halle für einen Abend zum Mittelpunkt des regionalen Winterfußballs.

Der Modus des Mühlbachpokals ist übersichtlich und dennoch anspruchsvoll. Zunächst wird in zwei Gruppen gespielt, jede Mannschaft bestreitet drei Vorrundenspiele. Danach folgen zwei Halbfinals, ein Spiel um Platz drei und das Finale. Die Spielzeit von jeweils zehn Minuten verlangt von Beginn an volle Konzentration. In der Halle entscheidet nicht die lange Geduld, sondern der schnelle Zugriff auf das Spiel.

Austragungsort mit besonderer Rolle

Gespielt wird in der Täleseehalle in Empfingen. Für den FC Holzhausen bedeutet die Ausrichtung des Turniers organisatorische Verantwortung und sportliche Präsenz zugleich. Der Mühlbachpokal ist fest im regionalen Kalender verankert und bietet Vereinen aus der Umgebung die Gelegenheit, sich mitten in der Winterpause unter Wettkampfbedingungen zu messen. Gruppe A: Ausgeglichenheit als Programm

In der Gruppe A treffen der VfR Sulz, der SV Fischingen, die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten sowie die SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen aufeinander. Diese Gruppe vereint unterschiedliche Spielgemeinschaften und Traditionsvereine, was für enge Begegnungen spricht. Der Auftakt erfolgt um 18:15 Uhr mit der Partie zwischen dem SV Fischingen und dem VfR Sulz. Danach folgen die weiteren Gruppenspiele in dichtem Rhythmus, sodass sich bereits vor der Halbzeit des Turnierabends ein erstes Tabellenbild abzeichnen dürfte.