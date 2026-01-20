Mühlbachpokal 2026: Ein Abend, vier Gruppen, ein Ziel

Der Mühlbachpokal des FC Holzhausen steht am Donnerstag, 22. Januar 2026, vor seiner nächsten Auflage und verspricht einen kompakten, intensiven Hallenabend. In der Täleseehalle in Empfingen treffen acht Herrenmannschaften aufeinander, eingeteilt in zwei Vierergruppen. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, kurze Pausen und ein klarer Turnierbaum führen vom ersten Anstoß bis zum Finale. Für den Ausrichter FC Holzhausen ist es ein besonderer Tag: Der Verein richtet den Mühlbachpokal aus und macht die Halle für einen Abend zum Mittelpunkt des regionalen Winterfußballs.
Ein Turnier mit klarer Struktur
Der Modus des Mühlbachpokals ist übersichtlich und dennoch anspruchsvoll. Zunächst wird in zwei Gruppen gespielt, jede Mannschaft bestreitet drei Vorrundenspiele. Danach folgen zwei Halbfinals, ein Spiel um Platz drei und das Finale. Die Spielzeit von jeweils zehn Minuten verlangt von Beginn an volle Konzentration. In der Halle entscheidet nicht die lange Geduld, sondern der schnelle Zugriff auf das Spiel.
Austragungsort mit besonderer Rolle
Gespielt wird in der Täleseehalle in Empfingen. Für den FC Holzhausen bedeutet die Ausrichtung des Turniers organisatorische Verantwortung und sportliche Präsenz zugleich. Der Mühlbachpokal ist fest im regionalen Kalender verankert und bietet Vereinen aus der Umgebung die Gelegenheit, sich mitten in der Winterpause unter Wettkampfbedingungen zu messen.
Gruppe A: Ausgeglichenheit als Programm
In der Gruppe A treffen der VfR Sulz, der SV Fischingen, die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten sowie die SGM SV Bergfelden/SG Mühlheim-Renfrizhausen aufeinander. Diese Gruppe vereint unterschiedliche Spielgemeinschaften und Traditionsvereine, was für enge Begegnungen spricht. Der Auftakt erfolgt um 18:15 Uhr mit der Partie zwischen dem SV Fischingen und dem VfR Sulz. Danach folgen die weiteren Gruppenspiele in dichtem Rhythmus, sodass sich bereits vor der Halbzeit des Turnierabends ein erstes Tabellenbild abzeichnen dürfte.
Gruppe B: Gastgeber und bekannte Gegner
Die Gruppe B setzt sich aus der SG Vöhringen, der SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswangen II, der TSG Wittershausen und der Spvgg Bochingen zusammen. Besonders für den Ausrichter ist diese Gruppe von Bedeutung, da hier die eigene Spielgemeinschaft antritt. Das erste Spiel der Gruppe B beginnt um 18:27 Uhr mit der Begegnung zwischen der SG Vöhringen und der TSG Wittershausen. Auch hier gilt: Jeder Punkt zählt, denn nur die beiden bestplatzierten Teams erreichen die K.-o.-Runde.
Der Übergang in die K.-o.-Phase
Um 20:50 Uhr beginnt die entscheidende Phase des Turniers. Im ersten Halbfinale trifft der Erstplatzierte der Gruppe A auf den Zweitplatzierten der Gruppe B. Um 21:05 Uhr folgt das zweite Halbfinale mit dem Zweiten der Gruppe A gegen den Ersten der Gruppe B. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keinen Spielraum mehr.
Platz drei als letzter Prüfstein
Das Spiel um Platz drei ist für 21:30 Uhr angesetzt. Nach der Enttäuschung der Halbfinalniederlage geht es hier darum, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und den Turnierabend mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Auch dieses Spiel ist Teil der Gesamtwertung und gehört fest zur Dramaturgie des Mühlbachpokals.
Das Finale als sportlicher Höhepunkt
Der Höhepunkt des Abends folgt um 21:45 Uhr mit dem Finale. Die beiden Halbfinalsieger treffen aufeinander und spielen den Mühlbachpokal 2026 aus. Zehn Minuten entscheiden über den Turniersieg. In dieser Phase verdichten sich alle Eindrücke des Abends: Tempo, Zweikampfhärte, taktische Disziplin und mentale Stärke.