Mühlbach-Pokal 2026: Vier Tage Spitzenfußball in Holzhausen

– Foto: Timo Babic/Veranstalter

Vom 9. bis 12. Juli 2026 wird das Panoramastadion in Holzhausen zum Schauplatz des Mühlbach-Pokals. Acht Herrenmannschaften kämpfen in zwei Gruppen um den Einzug in die Finalspiele am Sonntag. Der FC Holzhausen lädt zu vier Tagen voller Sport und Stadionatmosphäre ein.

Der Startschuss im Panoramastadion

Es ist wieder so weit: Vom Donnerstag, dem 9. Juli, bis Sonntag, dem 12. Juli 2026, rollt der Ball im Panoramastadion in Holzhausen. Der gastgebende FC Holzhausen freut sich auf den Besuch der Fußballbegeisterten. Vier Tage voller Spitzenfußball, kalter Getränke und bester Stadionwurst erwarten die Zuschauer, die dazu aufgerufen sind, vorbeizukommen und ihre Mannschaften lautstark anzufeuern.

Die Vorrunde am Donnerstag und Freitag

Das Turnier beginnt am Donnerstag um 17:30 Uhr mit den ersten packenden Vorrundenspielen der Gruppen A und B, bei denen die Spielzeit jeweils 60 Minuten beträgt. Den Auftakt in Gruppe A macht die Partie zwischen dem SV Fischingen und der SG Vöhringen. Um 18:45 Uhr folgt in Gruppe B das Duell Spvgg Bochingen gegen die SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswang. II, ehe um 20 Uhr der VfR Sulz auf den SV Bergfelden trifft.

Am Freitag, dem 10. Juli, geht es um 17:30 Uhr weiter, wenn in Gruppe B die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten gegen die Spvgg Bochingen antritt. Danach spielen die SG Holzhausen/VfR Sulz / Sigmarswang. II gegen die TSG Wittershausen (18:45 Uhr) und der SV Bergfelden gegen die SG Vöhringen (20 Uhr).

Die Vorentscheidungen am langen Samstag

Der Samstag, 11. Juli, bietet ein dichtes Programm mit insgesamt sechs Vorrundenbegegnungen ab 13 Uhr. Zuerst duellieren sich die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten und die TSG Wittershausen. Es folgen die Spiele der Gruppe A zwischen der SG Vöhringen und dem VfR Sulz (14:15 Uhr) sowie dem SV Bergfelden und dem SV Fischingen (15:30 Uhr). Am späten Nachmittag stehen sich die SG Holzhausen/VfR Sulz/Sigmarswang. II und die SGM SV Hopfau/SV Leinstetten (16:45 Uhr) gegenüber, gefolgt von der TSG Wittershausen gegen die Spvgg Bochingen um 18 Uhr. Die Gruppenphase endet um 19:15 Uhr mit dem Spiel SV Fischingen gegen den VfR Sulz.

Der Finalsonntag und die Siegerehrung

Der sportliche Höhepunkt des Mühlbach-Pokals wartet am Sonntag, dem 12. Juli. Das erste Halbfinale zwischen dem Ersten der Gruppe A und dem Zweiten der Gruppe B wird um 11 Uhr angepfiffen. Das zweite Halbfinale zwischen dem Zweiten der Gruppe A und dem Ersten der Gruppe B folgt um 12:15 Uhr. Nach den Halbfinalentscheidungen wird um 16 Uhr das Spiel um Platz 3 zwischen den beiden Verlierern ausgetragen. Um 16:30 Uhr folgt schließlich das Finale der beiden Sieger, das den sportlichen Abschluss bildet, bevor das Turnier mit der Siegerehrung feierlich ausklingt.